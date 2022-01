Jorge Javier Vázquez aclara la polémica sobre el fin de su trabajo en la televisión: "Se está mejor en el cole que en la calle"

Jorge Javier Vázquez piensa seguir en la televisión. Así lo confirmó este martes en El faro, el programa que Mara Torres conduce en Cadena SER, y en el que repitió como invitado. El presentador sembró la duda sobre su futuro en su última entrevista en Telemadrid, y ahora pide que no cunda el pánico.

"Yo tengo muy claro que, antes de que me echen, me quiero ir yo", contó el catalán en El Taxi de Onda Madrid, reflexionando sobre el día de su retirada: "Me gustaría que cuando esa señal apareciera, yo supiera detectarla y decir 'muchas gracias y hasta siempre".

Estas palabras causaron un gran revuelo entre los seguidores del presentador de Sálvame, que después se vio obligado a matizar sus palabras ante Torres: "Yo mismo me he quedado flipado. Dije que, llegado el momento, me gustaría detectar que ya no conecto y tomar yo la decisión de dejarlo".

"Yo creo que hay un momento en el que la gente dice basta, hasta aquí, pero creo que todavía no ha llegado", añadió el filólogo, asegurando que el Consejero delegado de Mediaset, Paolo Vasile, le había escrito. "Me he dado cuenta de que se está mejor en el cole que en la calle", fue la respuesta de Vázquez.

El rostro de Telecinco, que este miércoles estrena su nueva obra en el Teatro Reina Victoria, continúa al frente de Sálvame. Sin embargo, pese a su habitual presencia en los realities, no estará presente en la segunda edición de Secret Story. En su lugar estarán Carlos Sobera, Sandra Barneda y Toñi Moreno.

Manuel Villanueva, el director de Contenidos de Mediaset, sostuvo este martes que los tres "tienen una experiencia probada": "Tienen un camino muy andado en realities y en televisión. Cuando apostamos por ellos vimos que había casi una alineación astral y que hacían un buen triunvirato". "Jorge tiene que volver a volcarse en Sálvame, que le necesitamos", sentenció.