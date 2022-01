Jorge Javier Vázquez se sincera sobre su futuro en Mediaset: "Antes de que me echen, me quiero ir yo"

Desde que se emitió la final de Secret Story, donde protagonizó una sonada polémica con Lucía Pariente y Alba Carrillo, Jorge Javier Vázquez no ha vuelto a aparecer en Telecinco. Sin embargo, entre fiestas y días de vacaciones, sí que ha continuado centrado en su obra de teatro, Desmontando a Séneca.

Sobre ella ha acudido a hablar en El taxi de Onda Madrid, podcast de Telemadrid. Y, en la entrevista, también ha tenido tiempo para hablar, sin tapujos, de su presente y futuro en Mediaset.

"Llega un punto de mi vida en el que no quiero nada que no me haga feliz. Fuera, fuera. Hay gente en mi profesión que trabaja mucho y no le luce nada", ha opinado el presentador.

Además, se ha sincerado sobre una posible retirada de la televisión, para la cual espera estar preparado: "Me gustaría que cuando esa señal apareciera, yo supiera detectarla y decir 'muchas gracias y hasta siempre'".

"Yo tengo muy claro que, antes de que me echen, me quiero ir yo", ha asegurado. "No sé cuanto me queda, pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato, si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen. Estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en el banquillo, lo estoy, pero al menos ya finalizar el contrato".

"Yo siempre digo que, cuando se acabe esto, pienso en irme de España una temporada para recuperar un poco el anonimato y para poder hacer vida de barrio", ha confesado.

"Hubo una época en la que quise tomarme un descanso y el Consejero Delegado de Mediaset, Paolo Vasile, me dijo: 'Está muy bien que te tomes un descanso, pero es que, a lo mejor cuando vuelvas, el público ese descanso no lo ha aceptado'. Si tú quieres estar en esto, tienes que estar, no puedes estar a medio gas", ha declarado.