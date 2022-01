Moreno baraja llevar a los tribunales a Sánchez por el reparto de los fondos europeos como ya ha hecho Ayuso

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció en Granada que su Gobierno no descarta acudir a los tribunales si se produce un "menoscabo" en los recursos para Andalucía en el reparto que el Ejecutivo nacional haga de los fondos para la recuperación procedentes de la Unión Europea.

Moreno reaccionó de este modo tras conocerse que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido al Tribunal Supremo el Real Decreto del Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez por considerar "arbitrario" el reparto de fondos. "Andalucía no va a permitir desde ningún punto de vista ningún menoscabo de recursos", señaló el presidente andaluz, quien recordó que no se descarta "utilizar la vía judicial para la defensa de los intereses" de esta tierra. "Creo sinceramente que no se están haciendo bien las cosas con estos fondos, ya que no hay transparencia ni una información que sea directa y no hay cogobernanza alguna con las comunidades autónomas y eso al final nos lleva, sin lugar a dudas, a que no podamos aprovechar al cien por cien esos fondos", añadió.

Moreno recordó que Pedro Sánchez trasladó a las comunidades autónomas en una Conferencia de Presidentes que el 50% de esos fondos iba a ser territorializado, pero finalmente esa territorialización "que llega a las comunidades es de en torno a un 33 por ciento, lo que fue ya una primera decepción". La segunda decepción, en palabras del presidente andaluz, "es ver el reparto que se está haciendo de esos fondos". Así, manifestó su intención de defender hasta "el último céntimo de euro de los andaluces; lo vamos a ejercer con la máxima lealtad, pero con una determinación implacable para que no se pierda ni un recurso", concluyó.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, recordó que Sánchez estará este sábado en Andalucía -concretamente en Granada, donde el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, presentará oficialmente su candidatura a la Presidencia de la Junta-, una "oportunidad de oro para ser útil al conjunto de los andaluces" reformulando el reparto.

Los desencuentros del Gobierno andaluz y central ya los han llevado previamente a los tribunales. Así, la Junta denunció al Gobierno central de Sánchez por el impago de los 537 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA del año 2017.