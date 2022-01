Toñi Moreno cuenta su experiencia tras pasar la Navidad contagiada de COVID: "He perdido el olfato"

Toñi Moreno ha retomado por fin su puesto en Cuatro al día tras unas semanas que ella misma ha definido como horrorosas. La presentadora dio positivo en COVID antes de las vacaciones y ha pasado confinada todas las festividades.

Asegura que ya está perfectamente y quiere dejar todo atrás porque guarda unos recuerdos muy tristes de Nochebuena y Nochevieja, celebraciones que vivió en una habitación encerrada.

"La niña, con mi madre", ha explicado, lamentando no haber podido pasar las especiales fechas con su hija Lola, de dos años. Además, ha tenido graves síntomas a pesar de estar vacunada con la dosis completa. "Me ha dado fuerte el virus", ha bromeado.

"He perdido el olfato y he estado como si me hubiese atropellado un tren", ha revelado, aunque no ha perdido el sentido del humor. Para comprobar que realmente su falta de gusto ha probado a comer chorizo picante.

Una anécdota que ahora cuenta con una sonrisa, pues hasta la cantante Vanesa Martín le recomendó que probara a tomar más puerro si realmente no era capaz de saborear nada.

Sea como sea, la andaluza está totalmente recuperada y lista para hacer frente a su nuevo cargo como presentadora en la nueva edición de Secret Story, que arranca dentro de poco con la vuelta de concursantes anónimos a Telecinco.