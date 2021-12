Toñi Moreno confirma desde una ambulancia que ha dado positivo en Covid

Toñi Moreno está viviendo un buen momento profesional, pues, después de estrenar Gente maravillosa en Telemadrid, Telecinco confirmó la renovación de Secret Story con ella como una de las presentadoras. Además, el próximo sábado presentará Su casa es la suya, especial del programa de Bertín Osborne en el que ella lo entrevistará a él y a su familia.

Sin embargo, la presentadora tendrá que ver el estreno en casa sola, sin ni siquiera la compañía de su hija Lola, pues ha de estar aislada porque ha dado positivo en Covid.

Así lo ha confirmado ella misma este jueves en sus stories de Instagram, donde ha publicado un vídeo en el que aparecía dentro de una ambulancia. "Llevaba con síntomas varios días y, después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo, me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva", ha explicado.

"Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro bien. Es como una gripe un poco más fuerte", ha asegurado. Después, ha comentado qué hará con su hija en estos días, pues tendrá que pasar la Navidad separada de ella.

"A la niña la he mandado con mis hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla", ha aclarado en un story en el que ha mostrado a su hija.