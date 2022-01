"Cuando llevas mucho tiempo en la tele descubres que la gente anónima es la única capaz de emocionarte y sorprendente. Los famosos vienen siempre con una mochila que conocemos y con un juicio previo y tienen que pasar muchas cosas para que cambiemos de opinión, pero aquí llegamos vírgenes".

Así habla Carlos Sobera del hecho de que la próxima edición de Secret Story tenga a gente anónima como concursantes, un hecho que hacía tiempo que ocurría en los realities de Mediaset y que promete recuperar la ilusión por este formato.

Secret Story se estrena este jueves en prime time (22.00 h) con novedades en su mecánica respecto a la edición con VIPs y con un casting que se conocerá en la primera gala, pero que la cadena ha descrito como "diverso e inclusivo", con perfiles como una teniente de alcaldesa, un profesor de primaria, un estudiante de matemáticas, un técnico en emergencias sanitarias, un fotógrafo, un fontanero…

Además, entre los concursantes, cuya identidad y sus secretos (pero no a quién pertenece cada cual) se conocerán el jueves, hay personas de otros países y también de todo el territorio español, incluida la España vaciada.

También hay una persona no binaria, mujeres empoderadas… "son un estímulo para mostrar otras realidades y colectivos que suelen estar fuera del foco mediático", según explicó durante la presentación del reality Amparo Castellano, directora general de Zeppelin (Banijay Iberia).

El premio total del programa es de 200.000 euros, de los cuales el ganador del concurso, el que elija la audiencia, se llevará 150.000 y los otros 50.000 serán para el concursante que gane el juego de los secretos.

La nueva edición de Secret Story incorpora algunas novedades en su mecánica como que todos los secretos serán revelados a la vez, exhibiendo ante los concursantes el cuadro con las informaciones ocultas de todos ellos.

Además, si el secreto de un concursante es descubierto, no solo pierde su esfera sino que quedará eliminado definitivamente del juego y perderá sus opciones de ganar los 50.000 euros, por lo que solo aquellos que conserven su secreto a buen recaudo podrán optar a hacerse con las esferas de un concursante expulsado.

Los secretos de los participantes expulsados no serán revelados, aumentando la dificultad para resolverlos y los concursantes y la audiencia descubrirán a la vez los secretos.

El casting para encontrar a los nuevos concursantes, que tienen entre 24 y 44 años, empezó el febrero pasado, cuando Zeppelin, productora del formato, abrió una web para que quien quisiera se apuntara a la aventura de los realities.

En ese casting "el proceso para llegar al secreto" ha supuesto "muchas conversaciones con ellos y llegar hasta ello ha sido un proceso de complicidad y cuando te lo cuentan te quedas francamante sorprendida, porque hay cosas que yo no me habría imaginado nunca", explicaba Amparo Castellano.

Esta edición cuenta con un carimático trío de presentadores, con Carlos Sobera en las galas de los jueves, Sandra Barneda en las segundas galas semanales y Toñi Moreno en los debates, las próximas "13 o 14 semanas" que durará la edición.

Barneda explicaba que a todos "nos hace falta contagiarnos de ilusión", algo a lo que contribuirá con el entretenimiento Secret Story. "Trabajar con caras nuevas me apetece muchísimo porque cualquier persona tiene un best seller en su vida", avanzaba la presentadora, a la que le "apasiona el momento en el que se revela un secreto, ese momento de vulnerabilidad genuino en el que no hay vuelta atrás".

Toñi Moreno siente ya empatía por los concursantes, pues al igual que ella, que se pone por primera vez al frente de un debate de reality, "van a vivir algo por primera vez".