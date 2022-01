El propósito de aprender inglés se incrementa un 40% con la nueva normalidad, según un sondeo

El British Council, la organización del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas, ha dado a conocer recientemente los resultados de la segunda edición de su sondeo, ‘¿Cómo ha cambiado el covid tu vida, y en especial, tu modo de estudiar inglés?’, que reúne las respuestas de más de 3.500 personas interesadas en el aprendizaje y la certificación del inglés en España.

Los datos de esta segunda encuesta evidencian una clara transición entre la época de confinamiento y la de nueva normalidad, también en el aprendizaje del inglés, con un incremento del 40% en la necesidad de aprender inglés de los encuestados, respecto a la entrega de 2020. En concreto, un 78% de los encuestados ha respondido afirmativamente a la pregunta ‘¿El panorama académico y laboral actual ha influido en tu necesidad de aprender inglés?’, respecto al 39% del año pasado. Únicamente un 22% de los sondeados ha afirmado no sentirse influido por la situación actual, frente al 61% el año pasado.

Importancia máxima al manejo del inglés

En esta línea, como ya ocurrió en el sondeo de 2020, los encuestados le otorgan una importancia máxima (con una valoración de 9 puntos sobre 10) al manejo del inglés para su futuro académico y laboral. La novedad este año viene al preguntarles sobre su necesidad de contar con un título de inglés en la actual situación: un 47% de los sondeados le ha otorgado máxima importancia (con una puntuación de 10 sobre 10) a la certificación del inglés, frente al 38% del año 2020.

La también ofrece una radiografía sobre la actual situación en cuanto al aprendizaje del inglés de los encuestados. Al preguntarles sobre ella, las respuestas muestran un claro regreso a la modalidad presencial de aprendizaje (el 84% de los encuestados estudian así actualmente), con tan solo un 6% de los encuestados estudiando inglés en formato 100% online (frente al 22% en 2020) y un 10% combinando la modalidad presencial y online (23% el año pasado).

El sondeo arroja además datos sobre los aspectos del idioma en los que los encuestados ponen más énfasis a la hora de estudiar inglés. En general, los participantes necesitan mejorar más el nivel de conversación (speaking), que ocupa el número uno en el ranking ‘¿Qué aspecto del idioma necesitas mejorar más?’, para todos los niveles.

Esta necesidad se acentúa, en cambio, en los niveles más bajos (A1 y A2), mientras que en los niveles intermedios (B1 y B2), los sondeados eligen la comprensión auditiva (listening) como segunda habilidad a mejorar. En los niveles superiores (C1 y C2), la expresión escrita (writing) es la competencia que toma la segunda posición con mucha diferencia.

Lucía Márquez de la Plata, responsable de soluciones de Adecco Learning & Consulting, informa a este diario sobre la importancia que las empresas españolas dan al inglés.

¿Qué porcentaje de empresas demanda el conocimiento de idiomas en España?

En 2020 las ofertas de empleo que solicitan idiomas en España es solo el 12,62%. En 2019 fue el 33,99%. La demanda de idiomas en nuestro país ha caído casi 22 puntos en un año.

La demanda de candidatos con conocimiento de lenguas extranjeras está directamente relacionada con el área donde el profesional debe realizar su trabajo. De esta forma, las áreas funcionales que se muestran de cara al público, o que mantienen un mayor contacto con clientes, proveedores o empresas extranjeras, destacan por encima del resto.

Este es el caso de administrativos y secretariado (28,5%), atención al cliente (24,9%), marketing, comunicación y contenidos (23,7%) y administración de empresas (22,2%), las cuatro áreas funcionales que más indican en sus ofertas el conocimiento de varios idiomas.

Siguiendo la tendencia negativa del 2020, los idiomas se han visto afectados también en estas áreas, con una caída de entre 7 y 16 puntos.

¿El inglés es el idioma más solicitado con diferencia?

Un año más, el inglés se reafirma como la lengua más demandada en las ofertas de empleo. Sin embargo, se requiere solo en el 66,7%, una cifra relativamente baja en comparación con el 89% registrado en 2019.

De entre todas las ofertas de empleo que indican idiomas extranjeros, la lengua inglesa es indudablemente la más solicitada, superando el 80% en todas las áreas funcionales a excepción de comercial y ventas (73,6%) y atención al cliente (58,5%).

¿Las empresas realizan pruebas para confirmar que el nivel de conocimiento de inglés es óptimo?

Pues hay de todo. Algunas empresas sí se implican y se preocupan por la realización de pruebas de nivel de inglés y, normalmente, coinciden con aquellas que ofrecen formación. Lógicamente, el nivel requerido depende de qué tipos de empresas analicemos: no es lo mismo una multinacional, donde el inglés muchas veces resulta indispensable, que un pequeño taller de barrio en Madrid, que uno en la Costa del Sol. Las necesidades son diferentes. Pero, sin duda, muchas otras empresas no hacen pruebas de nivel de conocimiento de inglés, no se preocupan por formar a sus empleados ni comprenden la importancia, sean PYMES o grandes empresas, de que sus trabajadores hablen idiomas.

¿Cree que en general las empresas deberían formar más a sus empleados en el conocimiento y perfeccionamiento de idiomas, especialmente del inglés?

Está claro que el idioma internacional más habitual, aunque no sea el idioma más hablado en el mundo, es el inglés. Es más, a veces, en el mundo de los negocios parece que no se habla otro idioma o que no existen palabras en español para expresar lo que decimos en inglés.

Esto hace que sí que resulte básico que las compañías formen a sus empleados en idiomas, sobre todo inglés, aunque esto dependerá de la realidad de la empresa.

Una pequeña anécdota: hace unos años, en una pequeña consultora, me vi en una situación graciosísima. Se acababa de incorporar una chica joven, inglesa que residía en Madrid. Sus compañeros, al explicarle formas de facilitarle el trabajo, no paraban de decirle que era todo muy fácil, que solo había que hacer “cutipaste”, como suena. Y claro, la pobre chica, inglesa ella, no se enteraba de nada, hasta que alguien le dijo: “sí, hombre, control c y control v”, y ya ella comprendió que estaban diciendo “Cut y Paste”, cortar y pegar en inglés. Para evitar este tipo de situaciones, es importantísimo que las empresas favorezcan que los empleados perfeccionen su nivel de inglés.

¿Cuáles son los idiomas más solicitados por las empresas españolas, además del inglés?

La lengua francesa mantiene su segunda posición en el ranking, aunque se solicita únicamente en el 12,2% de las ofertas de empleo nacionales. Esto supone una caída de 2,9 puntos porcentuales, lo que le acerca al tercer clasificado: el alemán.

La lengua alemana cierra el podio. Este idioma se solicita en una de cada diez ofertas (10,2%), un 2% menos que el año pasado. Los otros dos idiomas destacados son el portugués (2,7%) y el italiano (2,6%). Aunque, igual que el resto, ambos idiomas han sido menos requeridos que en los años anteriores.

En 2020 el portugués ha adelantado al italiano, pues su bajada no ha sido tan pronunciada. En 2019, otros idiomas menos habituales como el chino, el ruso o el árabe interesaron a las compañías en el 8,4% de las ocasiones. No obstante, este año la tendencia ha sido negativa y los datos disminuyen hasta el 5,3%.

Respecto a las áreas funcionales, en atención al cliente otros idiomas adquieren un mayor protagonismo, como el francés (21,2%), alemán (20,3%), portugués (8,3%), el italiano (7,2%) u otros idiomas (16,8%).

Por su parte, Daniel Delgado, Director de Operaciones de Twenix (firma que ha impulsado un sistema de aprendizaje de inglés dirigido a empresas), asegura a 20minutos que el nivel medio de inglés de los españoles es manifiestamente mejorable, en comparación con otros países de la Unión Europea, y da claves para tratar de revertir este problema.

¿El nivel medio de inglés para empresas de los españoles es bueno, malo o regular?

Durante los últimos años, el nivel medio de inglés en las empresas ha crecido bastante, pero todavía queda camino por recorrer. El problema no es tanto el ‘nivel’ de inglés de las personas, si no la capacidad para comunicarse de forma efectiva y poder conseguir los objetivos marcados. En Twenix nos enfocamos en mejorar esta comunicación para ayudar a los profesionales a desarrollarse y que el inglés no sea una barrera en su día a día laboral.

La falta de práctica, de soltura, el miedo a no saber expresarse bien puede hacer perder oportunidades laborales, ¿qué métodos utilizan en Twenix para enseñar inglés oral y escrito?

En Twenix tenemos un sistema propio en el que unimos a personas a través de la tecnología. La piedra angular de nuestro sistema son las clases individuales de 26 minutos enfocadas en la conversación, donde los profesionales eligen la temática especializada que necesitan para su día a día. Este contenido está creado a raíz de la experiencia de expertos de distintos sectores generando así una experiencia 100% adaptada al mundo real.

¿En cuánto tiempo se puede aprender un nivel de inglés empresarial fluido?

Hay distintos tipos de niveles según el tipo de método o marco de referencia utilizado. En el caso de Twenix tenemos nuestros propios niveles basados en nuestra metodología conversacional, desde básico hasta avanzado. Con nuestra metodología, buscamos que tras cada clase se produzca un avance en la formación del profesional, es por ello por lo que el alumno tiene un micro objetivo muy claro en cada una de las sesiones. Con unas dos clases de Twenix a la semana, se podrá alcanzar un salto de nivel en torno a los nueve meses.