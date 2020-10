Briefing, Call, CEO... vocablos en inglés se imponen en el mundo de los negocios y desplazan a las palabras españolas

Multitud de palabras inglesas como deadline, engagement o call han irrumpido con fuerza en el lenguaje del ámbito económico y están logrando desplazar a las palabras genuinas españolas, pese a la oposición de entidades como la Real Academia Española (RAE) o la Fundéu.

Los cargos en las empresas, ahora en inglés

Cada vez, por ejemplo, es más frecuente que los cargos en una empresa ya no sean los tradicionales, como director, jefe de departamento, jefe de área, etc, sino que ahora se utilizan los términos en inglés. Así, por ejemplo, los jefazos ahora ya no son los tradicionales directores ejecutivos, sino que se autodenominan en las empresas CEO (chief executive officer).

El COO, por su parte, es el clásico director de operaciones; el Manager es el gerente; el Executive, es el ejecutivo; el Community Manager, es el gestor de las redes sociales; el Project Manager, es el jefe de proyectos o el Head of Strategy es el jefe de estrategia.

Pero, además de los cargos, existen muchas otras palabras inglesas que se han colado con fuerza en el lenguaje del mundo laboral y de los negocios dejando de lado a los vocablos históricos castellanos.

Estas son las palabras clave y su significado. Si las desconoces, dicen que no eres ‘cool’ (no estás a la moda).

Engagement

Engagement es una palabra inglesa que se puede traducir como ‘compromiso’ o ‘fidelidad’. La fidelidad se da tanto a nivel externo (el grado de compromiso del consumidor con nuestra marca) como interno (el nivel de compromiso e implicación que tiene un trabajador con su empresa).

Si se refiere al mundo de las redes sociales se cifra con el nivel de interacción (comentarios, likes...) de los usuarios en las conversaciones generadas por la marca.

Networking

El networking consiste en ampliar la red de contactos profesionales. De esta manera, se pueden generar oportunidades de negocio y empleo. Los tipos de networking pueden ser offline (es decir, reuniones de forma presencial) u online (a través de redes sociales como Linkedin).

Startup

Una startup es una empresa emergente o de nueva creación. Generalmente suelen ser negocios de internet que integran desarrollos web y aplicaciones informáticas. Este fuerte componente tecnológico les debería ayudar a ampliar su negocio.

Workshop

El término workshop significa literalmente «taller». Sin embargo, esta palabra se ha popularizado en el mundo de los negocios y designa a un evento particular de formación. Los empleados o trabajadores se reúnen y aprenden habilidades o ejercitan sus talentos con el fin de mejorar un área específica de su desempeño.

Briefing

El briefing correspondería a informe o resumen. Consiste en una reunión en la que se revisan tareas más importantes del día. A nivel interno, un organizador convoca una reunión y expone temas apuntados con anterioridad. A nivel externo puede servir para presentar una propuesta a un cliente de forma general.

Deadline

Deadline se corresponde con la fecha o tiempo límite de entrega. Conociendo la fecha límite, el equipo de trabajo podrá cumplir con los objetivos.

Reunión de trabajo virtual. Tirachardz / Freepik

Feedback

Feedback es una palabra inglesa que significa retroalimentación. Se puede utilizarla como sinónimo de respuesta o reacción. Se refiere al hecho de compartir observaciones, opiniones o sugerencias sobre un tema determinado. En muchas ocasiones un jefe, o un empleado, tendrán que dar la opinión respecto a un proyecto. O pedir la opinión para poder saber si el feedback es positivo o negativo.

ASAP

ASAP en español quiere decir «tan pronto como sea posible», es un acrónimo del inglés «As Soon As Possible». Las siglas ASAP son generalmente utilizadas en las comunicaciones corporativas y son empleadas con el objetivo de solicitar al remitente una pronta respuesta dentro de lo posible.

Staff

La idea de staff hace referencia a la plantilla o al personal que forma parte de una organización. El staff, por tanto, es el grupo de los trabajadores de una determinada entidad.

Stock

Stock indica la cantidad de productos o materias primas que posee un comercio en su almacén a la espera de su venta o comercialización.

Call

El anglicismo call se emplea frecuentemente en el ámbito empresarial con los sentidos de llamada, conversación telefónica, teleconferencia o videoconferencia.