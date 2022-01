El PSOE apunta a Almeida como "único culpable" de que Madrid no haya recibido más ayudas por Filomena

La portavoz socialista ha apuntado al alcalde de la capital como "único culpable" de que Madrid no haya recibido más ayudas por Filomena. Con estas palabras, Mar Espinar reacciona ante las críticas del alcalde contra el Gobierno de Sánchez por los 1,5 millones de euros que ha enviado a la capital para subsanar los daños que ocasionó hace un año el temporal. Para Almeida, los 50 céntimos que toca a cada madrileño son un "aguinaldo", una "broma de mal gusto", dado que el presidente prometió como mínimo 65 millones de euros.

"Sánchez se equivoca de nuevo con la ciudad de Madrid. De nuevo está haciendo una política sectaria y de revancha con la ciudad de Madrid. "¿A alguien le cabe en la cabeza que los daños de ese tsunami de nieve que provocó la primera declaración de zona catastrófica de la capital se cifren en 1,5 millones?", apuntó el regidor popular el viernes pasado.

Sin embargo, para Espinar, la culpa de haber recibido menos ayudas de las que debería tener ahora la ciudad es la "mala gestión" del alcalde. "Almeida no se enteró cuando los meteorólogos avisaron de que llegaba una gran nevada a nuestra ciudad. No se enteró cuando redactó el informe preliminar para solicitar las ayudas. No se enteró cuando tramitó las ayudas y se olvidó de meter las facturas. Y no se entera ahora de que el único culpable de no haber recibido más dinero es única y exclusivamente él", ha señalado este lunes.

