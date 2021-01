Una yincana de hielo, cornisas y árboles caídos en Madrid

Lo que el sábado era un inédito parque temático hoy se ha transformado en la imagen del caos. Las calles de Madrid amanecían heladas, los árboles troncados bloqueaban el paso y los madrileños, aquellos que han tenido que desplazarse al trabajo, sorteaban la Covid en los vagones del metro.

Jorge anduvo cuarenta y cinco minutos hasta la estación más cercana. "Había tramos donde la nieve me llegaba por las rodillas". Pero lo que más le ha sorprendido son las colas para comprar los billetes: "Esa es la prueba de que muchos de ellos no son usuarios de Metro", cuenta este vecino de San Sebastián de los Reyes.

Víctor también empleó el doble de tiempo para llegar a Ventas a primera hora de la mañana. "Ha sido complicado, todo era cuesta arriba y con mucho hielo". Junto a este empleado caminaba María, enfermera en un centro de Mutua, en el distrito Salamanca. "Estamos bajo mínimos y tengo que ir a trabajar". Lucía le agarra la mano. "No me queda otra que llevarme a la niña". Tiene siete años y hasta el próximo lunes no tiene clases presenciales.

En Guindalera, Salamanca, Centro, Arganzuela o en Carabanchel, la advertencia era la misma: cuidado con esa placa de hielo, acabo de ver un resbalón. A la salida de la estación captamos una de las cientos de caídas que sucedieron en el día de ayer. Se trata de Teresa, que a sus 65 años se dirigía al domicilio donde ofrece servicio como empleada del hogar. "Me duele mucho la rodilla y el tobillo", relataba al tiempo que era atendida por los servicios de Samur y Policía Municipal. Sus salvadores son Nuria y Juan Carlos, que para las 08.30 ya cumplían veintidós horas a pie de calle. "Habremos atendido unas quince caídas... y las que quedan". Para su compañero el problema es "lo que tardamos en llegar a los sitios". En la acera de enfrente, nuevo aviso de fractura de húmero. Sonaban las sirenas.

Mientras, en distintos puntos de la capital, vecinos y empleados picaban el hielo con los recursos que tenían. Un comercio situado en la calle Preciados se preparaba para abrir: "La vía está intransitable; si yo fuera cliente me quedaba en casa". Aun así, "mejor abiertos que cerrados porque no tenemos página web", dice la dueña quien no confía en recibir clientes en toda la semana.

En Carabanchel, además de la ayuda vecinal, los técnicos municipales retiraban el hielo a palazos. Y es que, como ha explicado el alcalde, el mayor esfuerzo hay que hacerlo en las calles estrechas donde no llega la maquinaria. Por ejemplo, en la calle Navas de Tolosa. De un portal salía "con miedo" Nuria Al mediodía era intransitable: suelos helados y repletos de árboles caídos. A estas dificultades se sumaban las cornisas cubiertas de nieve: "Tenemos que ir mirando arriba y abajo", dice en relación a las cornisas.

Unos levantaban las placas y otros echaban la sal. Centenares de vecinos se han acercado a los cantones habilitados por el Ayuntamiento en cada distrito. Plaza de la Cebada, 13 es una de las ubicaciones. Las hermanas Maite y Sole guardaban la fila para recoger la sal para los vecinos del número 16 de la calle Piamonte. "Son mayores y nos hemos ofrecido". Un rato después cargaban una bolsa a cada una. También se acercaron los treinteañeros Gabriel y Raúl. Sus jefes le habían encargado ir a por el material para asegurar la entrada a su tienda de telas en Atocha.

Desde el pasado fin de semana los técnicos municipales trabajan sin descanso. Los jardineros se dedican a recoger los más de 150.000 árboles afectados por el temporal, los bomberos y policías atienden las llamadas, en su mayoría, para limpiar aleros, canalones, cornisas y balcones; desde Samur acuden a las caídas y los servicios social han proporcionado cobijo a más de medio centenar de personas desde el domingo.