Almeida a Sánchez: "Ni un euro por la pandemia, ni un euro por los fondos europeos, ni un euro por Filomena"

"Después de un año de pandemia los ayuntamientos no hemos recibido ni un euro del Gobierno de la Nación que nos permita paliar la situación económica que vivimos". José Luis Martínez-Almeida ha cargado este martes contra el presidente Pedro Sánchez al que acusa de estar "ahogando financieramente" a los gobiernos municipales del país.

El alcalde de Madrid exige su parte del pastel. Y es que, como ha recordado, "las comunidades autónomas han recibido 16.000 millones de euros". De ahí que el primer edil popular reclame, por otro lado, participar de los fondos europeos, como ya hacen los gobiernos autonómicos. "Parece mentira pensar que el Gobierno no quiera que los ayuntamientos tengamos participación, pero esta es la situación que tenemos en estos momentos", ha lanzado.

Madrid tampoco ha recibido "ni un euro por Filomena". El pasado mes de enero, el Gobierno declaró a la capital zona catastrófica por los daños que causó el temporal en el mobiliario de la ciudad y su impacto económico por el parón empresarial. Sin embargo, según Almeida, desde entonces "no ha vuelto ha hacer ni una gestión".

Eso sí, el alcalde admite que el Gobierno no distingue entre ayuntamientos a la hora del reparto de ayudas. "No me siento discriminado porque los ayuntamientos del PSEO, Podemos están igual que nosotros". Sánchez no ha discriminado a las ciudades "nos han tratado a todas igual de mal", ha culminado.