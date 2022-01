Madrid se prepara ante una nueva Filomena: 7.947 toneladas de sal, 816 quitanieves, 5.258 operarios en la calle...

Hace un año, la ciudad de Madrid sufrió una nevada que no se producía desde hacía más de un siglo. Cayeron alrededor de 1,25 millones de toneladas de nieve. "Eso quiere decir que no estamos ante una nevada. Estamos ante una catástrofe. Igual que la Dana no fueron unas lluvias ni el terremoto de Lorca fue solo un movimiento de tierras", explicó el alcalde en su entrevista con 20minutos.

Para evitar que un temporal vuelva a detener la ciudad durante días, el Ayuntamiento de Madrid ya ha activado su Plan Nevada con 5.258 operarios en la calle, lo que supone un 35% más de efectivos frente al año anterior. De estos, 2.919 operarios trabajarán de lunes a viernes en tres turnos de trabajo y 2.339 retirarán nieve, esparcirá sal y salmuera tanto en calzada como en acera durante el fin de semana, tal y como informa el área de Medio Ambiente y Movilidad.

En cuanto a las máquinas, también se incrementan un 19,5% hasta los 1.043. De estas, 227 son vehículos equipados con algún dispositivo para su empleo en el Plan Nevada como puede ser salero, salero con cuña y salmuero, salmuero con cuña o una combinación salero-salmuero y salero-salmuero con cuña o camiones de peinado. Concretamente, 86 unidades cuentan con cuñas, 107 con salero y 39 son salmueros, entre otros elementos.

Los 816 equipos restantes son manuales e incorporan medios para la retirada y el salado de aceras, contando con carritos quitanieves, cuñas y fresadoras manuales. De estos, 269 son saleros manuales y 45 cuentan con cuña manual. En caso de necesitar medidas extraordinarias, SELUR cuenta con 22 vehículos y 214 personas que disponen de 1.250 toneladas de sal para sus funciones.

Una de las novedades es la incorporación de salmuera como fundente principal, ya que se puede distribuir de forma más rápida y homogénea y permanece más tiempo sobre el pavimento, sobre todo en las calzadas, sin acumularse en los bordillos y en las ruedas de los vehículos, evitándose así un exceso de sal con efectos medioambientales nocivos. Si en 2021 la salmuera se limitaba a 600 metros cúbicos, ahora cuenta con 722,16 m3 al día.

Además, el Ayuntamiento tiene almacenadas 7.947 toneladas de sal a granel y 61 toneladas de acopio de cloruro cálcico probado durante el temporal Filomena dado que es "un buen complemento de la sal en las labores preventivas cuando la temperatura baja de -4ºC, fundiendo la nieve cuando la sal por sí sola no actúa", valora el área municipal.

Asimismo, el Gobierno municipal tiene detectados 1.427 puntos de actuación preferente donde se extenderán los fundentes cuando se necesite para evitar la formación de placas de hielo. Son los entornos de determinados centros de servicios públicos como hospitales, colegios, galerías comerciales o juntas de distrito para garantizar el acceso a sus instalaciones.

En todo caso, la M-30 tiene diseñada su propio plan que arrancará si el espesor de nieve es superior a tres centímetros en 24 horas. La M-30 cuenta con más de 670 toneladas de fundentes entre sal y salmuera y nueve vehículos: cinco camiones dotados de hojas quitanieves, un vehículo esparcidor de salmuera, dos camiones pluma y una retroexcavadora para la carga de fundentes, además de extendedores de sal y salmuera.

Fases de actuación

El Plan de Vialidad Invernal entra en activo una vez que lo declara la Dirección General de Emergencias. El protocolo de trabajo de la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos contempla tres fases en función de los niveles de alerta:

-La fase de prealerta se activa desde las 72 horas hasta las 16 horas previas al riesgo del inicio del fenómeno meteorológico. Es entonces cuando se prepara el material fundente, se ponen a punto los diferentes medios mecánicos y se comunica y se prepara al personal del servicio. Se esparce sal en puntos de interés e itinerarios principales de la ciudad y en calzada.

- La segunda fase, la de alerta, se activa desde el inicio del fenómeno meteorológico adverso hasta la finalización de la nevada y contempla la eliminación de la nieve en aceras y calzadas.

- La última fase, la de normalización, se desarrolla desde la finalización de la nevada hasta la apertura de pasillos en aceras y despejado de nieve en calzadas.