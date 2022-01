Il Divo tiene nuevo integrante tras la muerte de Carlos Marín: así es el barítono Steven LaBrie

La inesperada muerte el pasado 19 de diciembre a los 53 años en un hospital de Manchester de Carlos Marín, barítono español y productor musical, ha sumido a su grupo, Il Divo, en una suerte de deriva tanto emocional como profesional que poco a poco la propia banda de fusión de ópera y pop va superando. Por ahora, los tres integrantes restantes van a continuar con la gira de conciertos que hubo de suspenderse por la convalecencia de su ya fallecido amigo y compañero.

Pero no lo harán solos. David Miller, Urs Buhler y Sebastien Izambard seguirán adelante con el tour, que ha sido renombrado para esta nueva etapa sin Marín como Greatest Hits y que repasará los mayores éxitos del cuarteto desde que iniciasen su andadura en 2003, con la compañía de Steven LaBrie.

"La gira, anteriormente conocida como For Once in My Life Tour, continuará como una gira de Grandes Éxitos e incluirá a un vocalista invitado especial, el barítono mexicoamericano Steven LaBrie. Estará llena de los éxitos del vasto catálogo de las canciones de Il Divo, con una increíble producción escénica", reza el comunicado con el que los tres componentes han dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

En la imagen han publicado el cartel promocional de este nuevo tour y además se asegura que "todas las entradas de los shows programados con anterioridad serán respetados en los conciertos de 2022". El homenaje continuará como estaba previsto por Estados Unidos, retomando unos compromisos profesionales que no han sentado nada bien a los fans de la banda, que en las redes sociales se han mostrado contrarios a que con tanta celeridad Marín haya sido sustituido.

"¡Deberían hacer la gira los 3 solos! No veo por qué la prisa de buscar otro barítono", "Quizá es una lección para todos nosotros: nadie es irremplazable", "Muy fría esta decisión" o "Es el negocio lo que importa" son algunos de los comentarios que se pueden leer, así como hay quienes llaman a la calma dado que aún no han anunciado si esta incorporación será definitiva o solo un fichaje pasajero.

Nacido en Dallas (Texas) hace 32 años de ascendencia mexicana, Steven LaBrie ha recibido multitud de reconocimientos como el Top Prize de 2016 o una beca de la George London Music Foundation. Le encanta el aire libre, su mascota (un gato robaescenas) y siempre que puede disfruta de paseos por el campo junto a su novio, Adam Nielsen, quien trabaja en la Ópera Metropolitana de Nueva York.