Gabriela Ostos le da el último adiós a su padre: "No he visto a nadie con 90 años que viviera como él vivía"

Gabriela Ostos a través de unas declaraciones en Viva la vida se ha despedido de su padre Jaime Ostos, que ha fallecido este sábado a las 15.00 horas en la Península.

"Estamos todos muy mal, nadie nos esperábamos esto. Estamos cada uno en un sitio y no hemos podido tener la oportunidad de estar con él, de verlo...", ha confesado entre lágrimas.

Ha asegurado que la última vez que vio a su padre fue en octubre, pero estuvieron hablando por teléfono justo antes de irse a Colombia de viaje. "Lo encontré muy bien, estaba con muchas ganas, como siempre, riéndose, estaba muy bien", declara.

Después de muchas discusiones públicas que han protagonizado ambos en los platós de televisión, consiguieron tener una buena relación en los últimos años. "Era una persona tan vital, con tanta fuerza, no he visto a nadie con 90 años que viviera como él vivía", ha afirmado.

"Me quedo con el día que me dijo que todos los días de su vida se había levantado pensando en mí. Mi padre me adoraba por encima de todo. Todo lo bueno que yo tengo se lo debo a él", ha concluido.

Ha rememorado la figura de su padre como "un hombre bueno, era un hombre extraordinario, de un valor para la vida tremendo, no solo para los toros. Era una buena persona, ayudaba a todo el mundo, y así es como hay que recordarlo".