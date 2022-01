Jacobo Ostos se despide de su padre: "Ha muerto como quería, bailando con su gente y el amor de su vida"

Jaime Ostos ha fallecido este sábado 8 de enero a las 09.00 horas en Colombia (a las 15.00 horas de España) cuando se encontraba de viaje, según ha confirmado la propia familia.

El torero será incinerado en las próximas horas y será su mujer, Mari Ángeles Grajal quien regresará a España con las cenizas para que el resto de sus familiares puedan despedirse de él.

Jacobo Ostos, el hijo que tiene en común el matrimonio, ha querido dedicarle unas emotivas palabras de despedida a su padre en Viva la vida. "Ha muerto como quería, bailando con su gente y el amor de su vida, la única pena es que no he estado a su lado", le escribía a Makoke.

"Ha estado con su gente, con sus amigos, con mi madre... Hasta ayer estaba bailando como bailaba él por bulerías. Por fuera estaba muy bien, lo que pasa que son casi 91 años y es ley de vida, supongo. Estaba muy bien físicamente, imagínate, para coger un vuelo a Colombia. Pero lo que ha pasado en los últimos años... todo tiene su final", declaró.

Aseguraba que su padre había fallecido nada más despertarse este sábado. "Ha muerto sin dolor, ha sido un infarto cuando se ha despertado, y rodeado de su gente, excepto de sus hijos, que es lo que me duele".

"Lo único que lamento es que lo último que hice fue darle un abrazo cuando le dejé en el aeropuerto hace 10 días y no voy a poder volver a hacerlo. Me han despertado con la noticia. No me lo creía, pensaba que estaba soñando aún", ha confesado entre lágrimas.

"Hasta hace 10 minutos ni siquiera se me había derramado una lágrima porque no me lo creía, y ya cuando empieza a llamarte gente y piensas que no volverás a verle, ni abrazarle ni besarle...", se lamentaba.

"Lo malo es que no he podido estar cerca de él en los últimos momentos. Estuve a punto de ir a Colombia pero como tenía trabajo como DJ decidí no irme a pasar las fiestas con ellos. Me voy a arrepentir toda la vida, tenía que haber ido", se arrepentía.

Ha aprovechado la ocasión para recordar el amor que tenía por su madre y el resto de sus allegados. "Amaba a mi madre con toda su alma, y no hacía más que repetírselo. Con 90 años y todos los días se lo decía. Todo el mundo le quería, estaba pendiente de él, pese a su carácter todo el mundo quería estar cerca de él. Él se desvivía por su mujer, por sus hijos, por sus nietos...", rememoraba.

Se despedía así uno de sus cuatro hijos, asegurando que el torero había sido muy querido. "Cualquier persona a la que le preguntes por Jaime te dirá que era una persona que amaba y daba cariño a todo el mundo. Siempre que me hablan de mi padre me dicen cosas buenas de él, que ha hecho el bien siempre", concluía.