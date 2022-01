Las declaraciones de Kiko Rivera en las que ha tachado de "cabezas locas" a los empresarios y promotores de eventos multitudinarios han dado mucho que hablar. El DJ fue contratado en Asturias para pinchar la música y, repentinamente, abandonó su puesto y no volvió al escenario.

En un vídeo, el artista criticó la actuación de los organizadores del evento, explicando que ninguno de los asistentes llevaba mascarilla y que, además, se acercaban a él para hacerse fotografías, algo que no sentó nada bien a Rivera. No obstante, cada uno tiene su propia versión. Los organizadores han explicado que la situación no fue así y que el DJ dijo que se marchaba al baño y, sin dar explicaciones, no regresó. Presuntamente, uno de los testigos comentó que Kiko se había ido al restaurante.

Sin embargo, en la mañana de este martes, El programa de Ana Rosa ha contactado con otro testigo del suceso. "Llegó, se puso un ratito su música durante media hora o así, y desapareció. Pensé que era porque había acabado y dije: 'bueno, le tienen contratado para este poco tiempo nada más'. Se fue sin despedirse ni nada, normalmente se suelen despedir de la gente, decir 'hasta luego', pero nada", ha explicado el testigo.

"En ningún momento se sintió mal. Él estaba pinchando sin mascarilla todo el rato en ese huequito que tenía para él. Sinceramente, se fue porque se cansó. No quería seguir allí trabajando. Yo le vi bastante contento", ha agregado esta persona para, además, explicar que en ningún momento entró ningún miembro de la Policía para detener el evento.

"Siempre que viene a Asturias parece que lo hace aposta, ya van tres o cuatro veces que la armó por aquí", ha sentenciado el testigo. Patricia Pardo, por su parte, ha añadido: "No entiendo que si él está tan exaltado porque, según él, no se respetan los protocolos anticovid, empieza por dar ejemplo. Lo primero que hemos visto en esas imágenes es él haciendo su trabajo: pinchando sin mascarilla".

Paloma García-Pelayo ha agregado que allí "nadie cumplió con las medidas" ni Kiko Rivera ni la gente, porque nadie llevaba mascarilla. Todos los colaboradores del matinal han coincidido en que, "de nuevo, le han fallado las formas" y que quizá podría "haber parado el evento". "Kiko debe frenar, pisar el freno y hablar con calma porque todo esto le acaba pasando factura con su trabajo, su familia y con esta cadena de televisión".