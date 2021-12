Este 24 de diciembre, Kiko Rivera le ha dado un regalo adelantado a Carlota, su hija menor. El DJ, que narró los duros sentimientos que tuvo cuando Irene Rosales se quedó embarazada por segunda vez, ha querido redimirse y contar su historia en su nueva canción.

Se me olvidó estar solo es el tema que ha lanzado este viernes el sevillano, una canción que ha dedicado a su pequeña de 3 años tras el testimonio que dio en El show de Bertín y en Planeta Calleja.

"Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo en mi vida, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí", aseguró. "No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña".

Kiko Rivera acudió este fin de semana a El show de Bertín, donde, como suele ser habitual en cada entrevista que da, se abrió totalmente. Kiko Rivera acudió a 'El show de Bertín', donde se abrió en canal totalmente.

Ahora, el DJ ha decidido hacerle este regalo a su hija cantando su historia con este nuevo tema. "Tú me diste el aire que faltaba cuando no había nadie. Ahora todo rima con amarte. Ahora solo quiero respirarte. Lo quiero todo, contigo todo. Me diste la vuelta cuando apareciste, siendo tú la cura de mis cicatrices", dice la letra.

Además, esta canción ha ido acompañada con una dedicatoria en sus stories de Instagram: "Me prometí a mí mismo que tendrías la mejor canción del mundo. Perdón por fallarte, no estaba bien, pero aquí dejo plasmado lo que siento por ti. Aquí está tu canción, cariño mío, porque contigo lo quiero todo".