Las fans de Taylor Swift estallan contra Justin Bieber por darle 'like' a un meme de la cantante

Justin Bieber ha cruzado el límite que no se ha de tocar con el ejército de swifties, las fans incondicionales de Taylor Swift. Después de dar like a un meme de Instagram, no han tardado en saltar encima del cantante de Sorry para darle algo más que un simple toque de atención.

La controversia estalló con un meme en el que se compara una foto de Swift, vestida con un traje bastante pomposo, con una olla de arroz. Y las imágenes se parecen, a ojos de muchos fans que han querido admitirlo.

Sin embargo, una vez que el nombre de usuario de Bieber apareció en los likes del meme, los fans más acérrimos de Swift irrumpieron para crear una disputa entre las dos estrellas del pop. Algunos defendieron que no era una burla, ya que el propio meme no es ofensivo, y otros añadieron que es simplemente humor, tratando de calmar el ambiente.

"Está obsesionado y presta atención a todo el mundo excepto a su mujer", comentaba un usuario. Y es que, a pesar de que el meme no es el más hiriente del mundo, Bieber termina siendo popular por las polémicas que protagoniza y los resbalones que ha tenido con otras artistas, como Selena Gómez. Otro fan descontento escribió: "Qué perdedor, nunca estarás en su gracia".

Como prueba de que las swifties tienen una memoria que ni olvida ni persona, otro fan señaló una mala conducta que Bieber tuvo cuando decidió burlarse de Swift en un momento vulnerable: "Siempre he dicho lo raro que es que nadie se haya dado cuenta de que él siempre se fija en lo que hace Taylor, y recuerdo que salió en IG live y se burló del vídeo de su operación de láser".

"La forma en que podría mostrar esta foto a cualquier persona en el trabajo y nadie sabría que es Taylor", trataron de defender algunos, tratando de restar gravedad al asunto.

Mientras que muchas personas han sacado a relucir los comentarios de Bieber sobre la cirugía de ojos de Swift como prueba, no está claro que realmente guarde un rencor concreto por su trabajo. Por el momento, ninguno de los dos cantantes se ha pronunciado al respecto de esta guerra entre fans.