Estupor y críticas por las palabras de Paz Padilla sobre el Covid: "Las vacunas y el pasaporte no sirven para nada"

Paz Padilla es este jueves noticia por partida doble. Por un lado, porque ha reconocido que ha vuelto a contagiarse del coronavirus en estas Navidades, algo que, no obstante, no le impedirá seguir con sus planes de dar las Campanadas para Mediaset desde Vejer de la Frontera; por otro, porque sus palabras sobre la Covid-19 han causado estupor e indignación en las redes sociales, que cargan duramente contra la también humorista y actriz.

Según sus palabras, realizadas en un directo de Instagram junto a Anne Igartiburu y María del Monte, asegura que "las vacunas no sirven para nada". A continuación, expone su argumento de tal afirmación, con algún que otro desliz en el nombre de la última variante, Ómicron.

A pesar de los intentos de Anne por cortar la conversación, Padilla continúa: "Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y está tanta gente inmunizada que hay muy poca ya con covid". Por eso, cree, "se piensa que este es el final del covid".

Otra afirmación que ha levantado ampollas ha sido que, según ella, "el pasaporte Covid no sirve".

Segundo contagio en 2021

No han sido unas Navidades para recordar para Paz Padilla. La humorista ha confesado que se contagió de Covid-19 por segunda vez -la primera fue en marzo de este año que ya está a punto de acabar- y por eso las tuvo que pasar sola y confinada.

"Ha sido muy triste. Ha sido un año muy triste, ya que además faltaba mi madre y era un año que podíamos estar todos los hermanos juntos, ya que el año pasado separado por culpa del coronavirus. Pero este año otra vez. Pero es que encima yo sola, porque Anna no cogió el Covid y ella estaba con su chico y la familia. Yo estaba sola cenando. Fue muy triste", explicó.

"No sé como lo he pillado ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Es más suave", explicó de su positivo. Además, añadió que pasó el coronavirus como un "catarro fuerte". "Ahora ya con Ómicron no es grave, pero claro la gente con el pasaporte covid ha ido infectando de covid a todo el mundo. Yo estoy limpia, me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos", remató.