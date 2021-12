Paz Padilla anuncia, a dos días de dar las Campanadas, que se contagió de Covid por segunda vez

No han sido unas Navidades para recordar para Paz Padilla. La humorista ha confesado que se contagió de Covid-19 por segunda vez -la primera fue en marzo de este año que ya está a punto de acabar- y por eso las tuvo que pasar sola y confinada.

"Ha sido muy triste. Ha sido un año muy triste, ya que además faltaba mi madre y era un año que podíamos estar todos los hermanos juntos, ya que el año pasado separado por culpa del coronavirus. Pero este año otra vez. Pero es que encima yo sola, porque Anna no cogió el Covid y ella estaba con su chico y la familia. Yo estaba sola cenando. Fue muy triste", explicó la presentadora a Anne Igartiburu y María del Monte en un directo de Instagram.

"No sé como lo he pillado ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Es más suave", explicó de su positivo. Además, añadió que pasó el coronavirus como un "catarro fuerte". "Ahora ya con Ómicron no es grave, pero claro la gente con el pasaporte covid ha ido infectando de covid a todo el mundo. Yo estoy limpia, me quedé sin Navidades, yo y mis hermanos", remató.

Aunque ha sido ahora, a solo dos días de las Campanadas que capitaneará junto a Carlos Sobera desde Vejer de la Frontera para Telecinco, cuando ha desvelado su positivo en Covid-19, en su caso -no como en el de Ana Obregón, que sí será baja en TVE- no repercute en los planes previstos y podrá estar con los espectadores en la última noche del año.

Esta es la segunda vez que la gaditana se contagia del coronavirus. El pasado marzo, ella misma anunció que tuvo que pasar por un ingreso hospitalario debido a la Covid-19. Afortunadamente, esta vez no ha sido tan grave.