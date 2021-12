Laura Matamoros, feliz tras dar a luz a su segundo hijo: "Todo ha sido increíble, súper bonito, alucinante"

A Laura Matamoros no hay quien le quite la sonrisa de encima en estos días. Y es que esta influencer acaba de ser madre por segunda vez, algo que está celebrando por sus instastories desde la camilla del hospital. Horas después del parto, la hija de Kiko Matamoros ha contado cómo ha sido el parto, que ha tenido lugar en una exclusiva clínica de maternidad de Madrid.

No puede estar más encantada con la experiencia de este segundo parto. La recién estrenada mamá de Benji, este "Little B" que entra como nuevo miembro de la familia, ha desvelado que el recién nacido es "igual" a su hermano mayor.

Completamente encantada de su bebé, ha hablado sobre sus primeras impresiones teniendo al pequeño cerca de ella: "Es precioso, es igual que Matías, pero más morenito. Me encanta. No sabía que se podían llegar a parecer tanto".

Laura Matamoros ha explicado, muy contenta, cómo ha pasado la noche tras el parto. INSTAGRAM

A diferencia de su primera vez con Matías, la llegada de su segundo hijo al mundo le ha resultado mucho más amena: "Ha sido un parto muy bueno. Gracias a Dios he contado con uno de los mejores equipos del mundo. Sin ellos hubiese sido todo muy diferente. No ha tenido nada que ver la experiencia del primer parto. Todo ha sido súper bonito, alucinante".

"Me atrevo a decir que me encantaría tener hijos todos los años, pero no, no os asustéis que eso no va a pasar", se ha atrevido a bromear, arrastrada por su nueva ilusión. Tan solo por el día del alumbramiento, la madrileña y el chef podrían haber desembolsado cerca de 6.000 euros, atención las 24 horas del día y un coste de 150 euros en las consultas y las pruebas que se requieran, según contaban desde Informalia.

Según explicó hace unos días, la epidural no le hizo ningún efecto, lo que provocó que "convulsionara de dolor". Además, Matías venía "con una vuelta de cordón", lo que complicaba todavía más el proceso: "Costó algo más de la cuenta, pero olvidé todo cuando le vi",

Ahora, Laura Matamoros disfruta de sus primeras horas con el pequeño: "He pasado una noche fenomenal, con dolor, pero muy normal y más siendo mi segundo bebé. Estoy como si nada".

Y es que la llegada de Benjamín ha sido del todo bienvenida por parte de la familia de la ganadora de Gran Hermano VIP. El hermano de Laura, Diego Matamoros, no ha podido mostrarse más orgulloso por redes, mostrando un poco en la primera foto del pequeño.

Diego Matamoros ha presentado a su nuevo sobrino por sus 'instastores'. INSTAGRAM

Por la parte de Kiko Matamoros, que se enteró de que su nieto había nacido mientras estaba en el plató de Sálvame, salía para colgar la llamada que le estaba haciendo su hija Laura nada más dar a luz: "He hablado con mi hija, he visto a mi nieto, que es igual que su hermano, y estoy feliz. Se llama Benjamín, como el padre. Estoy muy feliz. Ha sido un regalazo, yo quería que naciera el mismo día que yo".