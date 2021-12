"He hablado con mi hija, he visto a mi nieto, y estoy feliz. Ha sido un regalazo, que además haya nacido el mismo día que yo" ha dicho Kiko Matamoros, muy emocionado al enterarse en directo, durante el programa de Sálvame, que acababa de ser abuelo por segunda vez. Laura Matamoros, hija del colaborador, ha dado a luz su hijo Benjamín.

"Llevaba todo el día atacado. He visto a mi hija feliz. Estas cosas merece la pena vivirlas. Le he visto por Facetime. Se va a llamar Benjamín, como el padre" ha relatado entre lágrimas mientras el público de Sálvame y todos los colaboradores no dejaban de aplaudirle y felicitarle por la llegada de un nuevo miembro al clan Matamoros. "Me encanta ser abuelo. No tiene mucha responsabilidad, ya que pasas con ellos los mejores momentos, los de juego, los de diversión, maleducarle...".

"El parto ha ido muy bien. Ha ido todo perfecto, sin dolores, sin muchas molestias. Ella está estupenda. Con el covid las visitas están muy restringidas, pero ojalá esté pronto en casa" ha querido añadir, ya que está deseando poder verle pero en el clima en el que nos encontramos, es muy difícil.

Primera imagen del nieto de Kiko Matamoros GTRES

"Muchas gracias a todos, al público, al equipo. A todos. Si se parece a la madre, va a sacar mucho de mí. Pero que no cometa los errores que he cometido y sigo cometiendo", Mientras, su hijo Diego Matamoros ha sido el primero en compartir una imagen de su nuevo sobrino en sus redes.