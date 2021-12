Como tantos artistas que buscan su oportunidad en el difícil mundo de la música, Julia Medina encontró la suya entrando en la edición de 2018 de Operación Triunfo. La jugada no le salió nada mal, porque llegó hasta la final -acabó quinta- y salió del talent con un marcado e inconfundible estilo con el que da sus primeros pasos en la industria.

¿Qué aporta Epicentro respecto al primer disco y por qué ese nombre? Epicentro es un viaje que he hecho dentro de mí durante dos años, cuando empezó el confinamiento. La mayoría de las canciones se escribieron ahí, porque no había otra cosa que hacer (ríe). Esa es la principal diferencia respecto al primer disco, que se hizo para aprovechar el tirón de OT, de manera muy rápida. Me dejé llevar por la corriente, por la onda, y tuve meses para hacerlo. En este no, ahora he tenido dos años para pensar, escribir tranquila las canciones, saber con quién quiero trabajar... Yo creo que se nota también en el resultado, está todo como más definido.

Da la sensación de que no le convenció del todo ese primer álbum. Fue diferente. No es que esté más contenta con este, pero sí más satisfecha. Fue muy guay publicar también ese disco y era lo que tenía que sacar en ese momento.

Se suele decir que el segundo es el disco de consagración. Eso me han dicho alguna vez y siento una presión horrible, porque yo no sé entonces qué voy a hacer para el tercero (ríe). Prefiero no pensarlo. Me encanta que a la gente le esté gustando el disco y eso para mí es lo más satisfactorio.

Tiene un estilo muy reconocible. ¿Eso ayuda? Bueno, creo que también es interesante abrir la mente y juntarte con gente diferente a la hora de escribir canciones o escuchar mucho tipo de música para que, aunque esté tu esencia definida, sepas mirar también otros horizontes.

"Es lícito que haya artistas que solo interpreten, pero yo necesito implicarme en la canción"

¿Larga vida al pop-rock frente al reguetón? ¡Claro, por Dios! Yo soy muy popera, pero la onda más rock del pop me provoca algo en el corazón. Por ejemplo, cuando escribí la canción Epicentro, que lo hice con mi chico, Gonzalo Hermida, fue un día que estábamos escuchando el primer disco de Demi Lovato, que es todo batería. Me miró y me dijo que haríamos algo así, porque a mí me emociona mucho ese tipo de música. Y ese día salió Epicentro.

¿Se puede decir que se ha atrevido a dar un paso más? Es que no soy consciente, yo me dejo llevar por lo que me apetece en cada momento. Si a eso lo llaman evolución, pues maravilloso, pero yo no lo llamo así. Lo llamo hacer lo que me apetece, lo que me salga de las narices (ríe).

Ha compuesto la mayoría de los temas de su carrera. ¿Le cuesta más escoger una canción de otro artista que una propia? Sí, totalmente. De hecho, en el primer disco metí una canción que no había escrito yo, y era una canción que me encantaba. Pero luego me sentí ajena a la canción, y me parece triste sentirte así. Es totalmente lícito que haya artistas que solo interpreten, porque hay que saberlo hacerlo muy bien, pero yo necesito estar implicada con la canción, plasmando mi esencia de alguna manera.

Tocar en el metro me parecía como una cosa rebelde. Me daba entre vergüenza y miedo"

Pese a su juventud, tiene una imagen de artista de las de antes. Soy una artista de las románticas, me gusta que todas las canciones estén guardaditas en un disco, ahí todo recopilado. Y es verdad que ahora eso es más raro y que los artistas suelen sacar tema tras tema y ya si eso luego un disco. Me da pena, pero esa soy yo, me cuesta adaptarme a la actualidad (ríe).

Julia Medina. JORGE PARÍS

En Epicentro hablar de usted. ¿Le costó hacerlo? Me cuesta mucho, en las entrevistas lo paso muy mal. Pero me apetecía hacerlo. Creo que cualquier cambio que quieras para ti tiene que empezar dentro. Si yo quiero que las cosas vayan bien, tengo que ver el mundo de otra manera, con más optimismo, y al final eso depende de uno mismo. Este año he estado anímicamente mal, triste, y un día entendí que era yo la que tenía que cambiar, no el mundo. Por eso me pareció un título muy representativo de este último año.

¿Por qué se sintió así? La verdad es que no lo sé bien, estoy en terapia trabajándolo e investigándolo. Yo creo que ha sido un poco el posconfinamiento, llevar en casa tanto tiempo... Me he encerrado mucho en casa sin querer y eso pasa factura. Llegó un día que dije: 'estoy supertriste y no sé por qué'. Menos mal que tengo a mi psicólogo, que es una maravilla y trabajamos mucho juntos.

Qué será de mí fue el single del disco. ¿Qué cree que va a ser de usted? ¡Eso me gustaría saber a mí! Pero bueno, mejor vivirlo por el camino y ya está. Mira, yo estudié magisterio, pensaba que iba a ser funcionara toda mi vida y, de pronto, me vi en la tele en prime time. He aprendido que la vida te va a dar sorpresas siempre y que nunca se pueden hacer planes a largo plazo.

"Pensaba que iba a ser funcionara toda mi vida y de pronto me vi en la tele en 'prime time'"

En el videoclip toca en el metro, algo que nunca ha llegado a hacer. Me hubiese encantado, pero me daba miedo. Siempre he sido una persona de seguir las normas convencionales, y tocar en el metro me parecía como una cosa rebelde. Me daba entre vergüenza, miedo... No lo sé, pero habría sido una cosa muy interesante de vivir.

¿Dónde estaría si no fuera por Operación Triunfo? Yo tengo muy claro que me dedicaría a la música, pero no sé de qué manera. Viviría de eso, sabiendo que las cosas llegan poco a poco. OT es una ventana de exposición muy importante. Además, es un formato al que yo tenía mucho cariño, porque he crecido con él. Por eso es un orgullo formar parte de eso y encima me ha permitido que las cosas vayan mucho más rápidas que lo que podría haber ido sin él.

"Todo el mundo piensa que soy borde, y no es eso. Yo necesito un tiempo, porque lo paso muy mal"

¿Lo peor fue la sobrexposición? Al principio la llevé fatal, porque yo soy muy tímida. La primera noche que salimos del programa, en el hotel donde nos alojábamos, había fans que se quedaban a dormir en él y venían a la puerta de mi habitación. Yo pensaba: 'por favor, qué angustia, yo os entiendo a vosotros, pero entendedme también a mí'. O que me paren por la calle. ¡Es que yo de primeras soy una persona seria! Todo el mundo piensa que soy borde, y no es eso. Yo necesito un tiempo, porque lo paso muy mal. Pero ya mejor.

JULIA MEDINA Nacida en San Fernando, Cádiz, el 27 de noviembre de 1994, la cantautora fue la quinta finalista de 'OT 2018'. Antes, había sido la voz femenina del grupo gaditano Saurom, con quien sacó un disco, 'La Magia de la Luna'. Tras su paso por el 'talent' musical ha publicado dos, 'No dejo de bailar' y este 'Epicentro'.

¿Las ganas de triunfar pueden con las cosas no tan buenas que tiene este mundo de la música? Por supuesto. Cuando no tienes ganas de hacer música y de tocar, se va todo a la mierda. Eso es lo que te ancla y lo que te hace seguir soñando.

¿Volvería a participar en otro talent y, con ello, sentirse juzgada de nuevo? A ver, yo lo pasé mal no con las opiniones del jurado sino con las de la gente, que tuve que aprender a gestionarlo. Por eso creo que tendría que pensarlo mucho, pero es verdad que soy muy valiente.