Consultorio de Vivienda: "¿Se puede subir una máquina de aire acondicionado a la azotea sin aprobación de la junta?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Permiso para el toldo

PREGUNTA Como propietaria de una vivienda situada en un bajo, con terraza escriturada como propia, me gustaría saber si es obligatorio obtener permiso de la comunidad de propietarios para instalar un toldo retráctil que ocuparía parte de la misma. Loreto.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Aunque en su escritura se refleje que es propietaria de la terraza si para la instalación del toldo es necesario perforar la pared, dado su carácter de elemento común, en ese caso será necesario que previamente obtenga el consentimiento de la comunidad.

Ahora bien, la jurisprudencia se encuentra bastante dividida en este tema siendo el punto de inflexión si se trata o no de un derecho inherente al uso de este tipo de terrazas.

Alquilar el garaje a un tercero

PREGUNTA Tengo una vivienda en propiedad y la misma finca registral tiene asociada un porcentaje de una plaza de garaje. Para completar el 100 de la plaza pago un importe a la comunidad para poder usarla.

En los estatutos de la comunidad dice que no puedo alquilarla a un tercero. ¿Están en lo cierto?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la plaza de garaje es anejo inseparable de su vivienda, está en todo su derecho de poder alquilar la plaza a cualquier persona, viva o no en la finca.

Aparato de aire en la azotea

PREGUNTA ¿Se puede subir una máquina de aire acondicionado a la azotea sin aprobación de la comunidad?

Diversos vecinos las han subido desde hace unos años, y ahora un vecino plantea subirlas y no lo aprueban; la comunidad dice que no puede obligar a los otros vecinos a quitarlas porque ya llevan años, lo que no tiene sentido.

Por tanto, se ha valorado que la comunidad denuncie a los que no las bajan. ¿La justicia puede obligar a unos vecinos y no a otros con trato diferenciado siendo una zona común de todos? ¿Se le puede exigir a una comunidad que habilite la azotea para subir los aires acondicionados ya que desde hace años deben estar ahí?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La instalación de aparatos de aire acondicionado en la cubierta del edificio debe ser aprobada adoptando un acuerdo al efecto con el voto favorable de las 3/5 partes de la totalidad de propietarios y cuotas.

El hecho de que varios propietarios los hayan instalado con el consentimiento tácito de la comunidad constituye un claro precedente que en el supuesto de negarse ahora a otro propietario su instalación supondría un claro agravio comparativo.

Si los aparatos se encuentran instalados hace más de 5 años, en virtud del art. 1964 la acción para acudir a la vía judicial habrá prescrito salvo que se les haya reclamado con anterioridad su retirada.