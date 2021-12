Consultorio de Vivienda: "¿Puedo cerrar la terraza con cortinas de cristal sin el permiso de la junta de vecinos?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Daños en el piso por el alquilado

PREGUNTA Después de tomar posesión de nuevo de la vivienda de mi propiedad que tenía en alquiler, me veo en la obligación de reclamar daños y desperfectos pues me la han devuelto en un estado lamentable.

Me gustaría saber si para reclamar el importe del coste de las reparaciones necesito presentar factura o no, pues hay trabajos como limpieza o pintura que podría realizar yo, pero si no presento factura temo que todo ese tiempo y trabajo no me lo paguen.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si no presentan las correspondientes facturas por los trabajos realizados no tiene forma de probar que se han hecho y el importe de los mismos. De esta forma, no puede acreditar el importe que va a descontar de la fianza por los desperfectos ocasionados por la inquilina.

Moho en las paredes

PREGUNTA Cuando llueve se me filtra el agua por la fachada y tengo hasta moho en las paredes.

La administradora dice que eso es porque cambié las ventanas y les he dicho que de eso hace 3 años y hasta ahora no tenía ese problema; la fachada es de ladrillo visto y el edificio tiene 35 años.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para corroborar si el origen de las filtraciones se encuentra en un elemento común o privativo de la vivienda es necesario contratar a un aparejador para que elabore un informe técnico que determine el origen, causas y forma de solucionar el problema ahora y de cara al futuro para evitar que surjan nuevas filtraciones.

Olor a churros

PREGUNTA Han abierto un negocio en uno de los locales de la comunidad (los dueños no somos la comunidad de propietarios, es una churrería).

Tenemos el problema de que en las zonas comunes que son al aire libre huele a frito y las casas que están encima del local huele dentro de ellas (por enchufes, cuadro de luces...), además de vibraciones en techo del ático.

¿Querríamos saber qué podemos hacer? Porque el problema ya se le ha trasladado al dueño del negocio pero no vemos avances.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede consultar con el departamento de Urbanismo si este negocio cuenta con la licencia oportuna para destinarlo a este tipo de actividad y si además cuenta con la infraestructura requerida para ello conforme a la normativa vigente.

Barbacoas prohibidas a los pisos bajos

PREGUNTA ¿Puede prohibir la comunidad de vecinos hacer barbacoas, además solo a los pisos bajos, si el ayuntamiento correspondiente lo permite?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los jardines o patios de los pisos bajos tienen la consideración de elemento común aunque los propietarios, dada la ubicación de su vivienda, disfruten de los mismos de forma privativa.

Los humos y olores que emanan con el uso de este tipo de barbacoas suelen causar molestias al resto de los propietarios, sobre todo a los de las viviendas más próximas.

Por ello, la comunidad puede aprobar una norma de régimen interno que prohíba o limite este tipo de barbacoas sin perjuicio del derecho del propietario a impugnar judicialmente el acuerdo si lo considera contrario a sus legítimos intereses.

Cerrar la terraza

PREGUNTA Quería saber si la colocación de las llamadas cortinas de cristal, esas que se pliegan y son transparentes, se pueden colocar en una terraza de un piso en una Comunidad sin obtener la aprobación de los vecinos en una Junta.