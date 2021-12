La contratación de personas con discapacidad sigue sin recuperar el nivel previo a la pandemia

La crisis de la Covid-19 ha intensificado el riesgo de exclusión de aquellos que ya atravesaban dificultades antes de la pandemia. En el caso de las personas con discapacidad, además de ser víctimas de la emergencia sanitaria o de la destrucción de empleo, han visto cómo los cimientos de su plena inclusión se han tambaleado.

Aunque lo más crudo de la crisis económica parece haber pasado, el mercado laboral pospandemia sigue sin ofrecer las garantías suficientes para afrontar su plena inclusión a las personas con discapacidad. La contratación de personas con discapacidad sigue sin recuperar el nivel previo a esta crisis sanitaria: continúa siendo inferior a tiempos prepandemia. Tanto es así que un 65% de los desempleados con discapacidad creen que no encontrará trabajo en 2022, según el segundo informe Discapacidad y expectativas para el nuevo año de la Fundación Adecco y CHM Obras e Infraestructuras.

Tras el desplome de su contratación en 2020 (-26%), en lo que llevamos de 2021 la cifra se ha recuperado de forma considerable (un 32%), pero continúa siendo un 4% inferior a la del ejercicio inmediatamente anterior a la llegada de la Covid, situándose en cotas similares a las de hace 4 años. Recordemos que la contratación de personas con discapacidad había cogido velocidad de crucero y llevaba una trayectoria alcista de 7 años.

Pero, tomando en cuenta los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, esta tendencia se rompió abruptamente en 2020, tras haber alcanzado su máximo histórico en 2019, con 88.333 contratos a mes de septiembre. En concreto, entre enero y noviembre de 2021 las personas con discapacidad han firmado 105.106 contratos.

Escasa presencia en la empresa ordinaria

Sin embargo, resulta llamativa la exigua participación de las personas con discapacidad en el mercado laboral, con una tasa de actividad del 34,3%. En otras palabras, el 65,7% de las que tienen edad laboral no tiene empleo ni lo busca, un porcentaje que ha permanecido estancado durante el último lustro.

También llama la atención la escasa penetración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, es decir, en entornos de trabajo normalizados. Actualmente, más de tres cuartas partes de los contratos a personas con discapacidad (75%) se suscriben en el ámbito protegido (Centros Especiales de Empleo), una cifra que supera en más de 10 puntos porcentuales a la de hace una década (64%).

El 65,7% de las personas con discapacidad no tienen empleo ni lo buscan

Asimismo y, aunque la transformación digital ha impulsado el ámbito online como vehículo para visibilizar y normalizar la discapacidad, evidencia según Fundación Adecco, la necesidad de adquirir nuevas competencias y habilidades. Siendo las personas con discapacidad uno de los segmentos más afectados por la brecha digital, durante los próximos años resultará vital dotarles de las competencias digitales necesarias para que estén mejor preparados para superar los periodos de crisis y conectar con los nichos de empleo emergentes.

Otro de los grandes retos es, en esta línea, estimular la participación de las personas con discapacidad en la esfera universitaria, donde a pesar de haber duplicado su presencia en la última década, continúan infrarrepresentadas y apenas alcanzan el 1,5% del total del alumnado. En el curso académico 2020-2021, un total de 23 851 personas con discapacidad estudiaron en universidades españolas, frente a los 12 755 del curso 2011-2012, según datos de la Fundación Universia.

Desconfianza en el mercado laboral que viene

El contexto de la nueva normalidad se antoja hostil para la mayor parte de las personas con discapacidad, en términos profesionales. Así, según el segundo informe Discapacidad y expectativas para el nuevo año de la Fundación Adecco y CHM Obras e Infraestructuras, el 65% de desempleados no confía en el mercado laboral del próximo año y cree que no encontrará trabajo estable en 2022, en un escenario pospandemia en el que las personas con discapacidad se toparán con dificultades adicionales.

En este sentido, opinan que fenómenos como la digitalización, la automatización de puestos de trabajo, la crisis que aún afecta a muchas empresas o los requisitos cada vez más exigentes de las ofertas de empleo, dificultarán a las personas con discapacidad competir en el mercado del año venidero.

El 90% de desempleados con discapacidad menciona el empleo estable como principal deseo para el año 2022

Las respuestas de la encuesta arrojan que recuperar los niveles de empleo prepandemia y retomar la tendencia positiva iniciada antes del Covid-19, es una prioridad absoluta para las personas con discapacidad. De hecho, un 89,8% de los encuestados sitúa la posibilidad de conseguir un trabajo estable en el centro de sus deseos, por delante de elementos como la vivienda, el ocio o las relaciones afectivas, como reflejan los datos de la siguiente tabla.

“Que no me miren raro por mi discapacidad”

A continuación, un 82% considera prioritaria la normalización de las personas con discapacidad en la sociedad. Respuestas como “que no me miren raro” o “que no me digan que tengo una enfermedad” son algunas de las respuestas destacadas en este sentido. La vivienda se sitúa en tercer lugar: un 80,5% considera básico conseguir una residencia donde ser independiente, seguido de un 79,4% que alude a las relaciones afectivas.

Por detrás, un 75,2% cree que lograr la igualdad de género es de vital importancia, teniendo en cuenta que las mujeres con discapacidad están expuestas a una doble discriminación e invisibilidad. Por último, un 69,9% cree que apostar por la accesibilidad universal es básico para eliminar barreras físicas y cognitivas que siguen dificultando el proceso de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Según un reciente análisis de la Fundación Adecco, la plena inclusión de las personas con discapacidad no se producirá hasta el año 2242. La mayor parte de los encuestados (46,8%), suscribe esta idea y cree se trata de un anhelo que las generaciones presentes no llegaremos a ver.