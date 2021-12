El Gobierno prorroga el IVA reducido a las mascarillas higiénicas y el 0% a los antígenos pero mantiene el 21% a FFP2

Las mascarillas quirúrgicas mantendrán el IVA superreducido del 4% hasta junio de 2022 y quedarán exentos del pago de este impuesto los productos sanitarios que se utilizan los centros de salud y entre los que se incluyen también los test de antígenos, incluidos los que se compran en las farmacias. Así lo ha acordado el Consejo de Ministros, que ha prorrogado estas medidas que de otro modo habrían expirado el 31 de diciembre.

Una semana antes de que se cumpliera el plazo, la reunión del Gobierno ha confirmado el anuncio que hizo hace unas semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para rebajar o eximir de IVA a determinados artículos de protección frente a la Covid que sin embargo no incluye a las mascarillas FFP2, que mantendrán el IVA al 21%.

Las mascarillas quirúrgicas tienen IVA superreducido del 4% desde noviembre de 2020, cuando después de semanas resistiéndose a bajar desde el 21%, después semanas en las que la ministra de Hacienda se resistió porque, afirmaba, la Comisión Europea no lo permitía. En primer lugar, se fijó un precio máximo, de 0,72 euros, hasta que días después se aprobó la bajada del IVA, que habría expirado a finales de año de no haber acordado el Consejo de Ministros su prórroga, en concreto, hasta mitad del año que viene.

Como en noviembre de 2020, el IVA del 21% se mantiene para las mascarillas FFP2, que se consideran más protectoras que las quirúrgicas y sobre las que la que diputada del PP Ana Pastor preguntó, sin obtener todavía una respuesta, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la semana pasada en le Congreso.

El uso de mascarillas sigue siendo obligatorio en todos los espacios interiores y al aire libre siempre que no se pueda mantener una distancia de 1,5 metros con personas que no sean convivientes. De momento, no existe un horizonte para el momento en el que dejen de serlo e incluso cinco presidentes autonómicos tienen previsto pedirle a Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes de este miércoles que se vuelva a modificar la normativa para que la mascarilla vuelva a ser obligatoria al aire libre también incluso cuando se puedan guardar las distancias.

Tests de antígenos

Por lo que respecta a los test de antígenos, el Gobierno mantiene también hasta junio de 2022 la exención del IVA como a otros artículos con la categoría de productos sanitarios como guantes, gorros, batas, termómetro o respiradores que también se gravaron al 0% en noviembre de 2020 y entre la que también figuraban las pruebas de diagnóstico, que entonces solo se realizaban en centros médicos, ya fuera PCR o test de antígenos.

Cuando el verano pasado se dio luz verde a que las farmacias vendieran autotests de antígenos que los ciudadanos podrían hacerse en casa, estos artículos también mantuvieron la exención del IVA que, según el acuerdo del Consejo de Ministros de este martes, se mantendrá hasta junio de 2022.

De hecho, la exención del IVA para los autotest de antígenos es la única medida que contempla el Gobierno para hacer frente a la subida de precio que han experimentado estos artículos en los últimos días ante el desabastecimiento que se ha registrado, particularmente en Madrid, a medida que se acerca la NAvidad.