El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado que "nunca" dudó de la inocencia de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá y ha saludado que ahora lo confirme la justicia, tras el archivo de la causa del 'pitufeo'.

Así se ha pronunciado después de que la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia haya acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por blanqueo contra 13 exconcejales y asesores de la época de Barberá al frente del Ayuntamiento de Valencia ante la "notoria ausencia de indicios que justifiquen debidamente la perpetración de los elementos objetivos del delito" que dio lugar a la formación de este procedimiento.

"Rita Barberá era inocente y sus compañeros también. Algunos nunca lo dudamos y ahora lo confirma la justicia. Enhorabuena a todos y preservemos la presunción de inocencia", ha afirmado Rajoy en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Expediente informativo a Barberá y los concejales

En marzo de 2016, con Rajoy como presidente del PP y en medio de la presión mediática, el Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido abrió un expediente informativo a los afectados e investigados por el presunto caso de blanqueo en el Ayuntamiento de Valencia, incluida Barberá.

La exalcaldesa de Valencia, que entonces ocupaba un escaño en el Senado, restó pocos días después trascendencia a ese expediente. "Son cosas que están en los Estatutos y punto y final", aseguró Barberá, que falleció unos meses después, el 23 de noviembre de 2016, a causa de un infarto.

Hace dos semanas, en la presentación de su libro 'Política para adultos' en el Casino de Madrid, Rajoy ya denunció la "demagogia de los juicios paralelos" y el "honor de los inocentes", citando el caso de Barberá y el expresidente Francisco Camps.

"120 portadas en tres años en un periódico nacional y jamás fue condenado por tribunal alguno", enfatizó Rajoy, que cosechó un aplauso del auditorio. Entonces añadió: "Necesitamos vacunas eficaces contra la pandemia, pero también contra el populismo".

Rajoy, que dedica un capítulo de su nuevo libro a los juicios paralelos, volvió a sacar este asunto este miércoles en su comparecencia en el Congreso en la comisión de investigación sobre el 'caso Kitchen', donde añadió que ha aprendido la importancia de lo que es el Estado de Derecho y la presunción de inocencia porque se condena "injustamente".

En los últimos días, Rajoy también ha propuesto algunas reformas, como la supresión de la acusación popular. "He ido en dos ocasiones a la Audiencia Nacional y allí me he encontrado en tono inquisitorial tres acusaciones del PSOE, una de IU, otra del señor Boye, que no sé qué le ha pasado con su despacho, y algún otro más", resaltó en el Casino de Madrid el 1 de diciembre, donde subrayo que en "ningún país de Europa existe la acusación popular" porque "solo sirve para hacer política".

Camps: "Años de sufrimiento de decenas de compañeros"

También el expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha valorado el archivo de la causa del 'pitufeo' y ha recordado que han sido "años de sufrimiento de decenas de compañeros del PP en el Ayuntamiento de Valencia".

"Enhorabuena a todos y en el recuerdo, nuestra alcaldesa Rita Barberá", ha manifestado Camps, en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press. El expresidente de la Generalitat fue en el pasado tándem electoral del PP con Barberá.