Penélope Cruz apuesta por el rojo y un miniflequillo en su homenaje en el MoMA de Nueva York

Penélope Cruz es historia del cine, tanto el español como el internacional. Tras convertirse en la primera mujer española en conseguir un Oscar, la madrileña no ha parado de romper barreras y ha allanado el camino para que mujeres de gran talento como Ana de Armas o Úrsula Corberó triunfen al otro lado del charco.

Tantos han sido los hitos en su carrera que el propio MoMA de Nueva York ha querido rendirle homenaje en la 14ª edición de su gala anual MoMA Film Benefit, donde la actriz demostró que no solo le sobra arte, también le sobra gusto y estilo.

Para una ocasión tan especial, la protagonista de Volver apostó por un vestido rojo y asimétrico de Chanel con escote joya y detalle de capa corta tipo chal sobre los hombros que se remata con una gran lazo en el pecho, como si fuera el regalo perfecto de Navidad.

Penélope Cruz en su homenaje en el MoMA, 2021. GTRES

El diseño está elaborado para crear una figura de reloj de arena, siendo más ajustado en la zona del abdomen y con una falda amplia que aporta volumen. Por otro lado, bajo asimétrico genera una silueta muy favorecedora, alargando la figura.

Finalmente, el estilismo lo completó con un par de sandalias negras abiertas con una ligera plataforma, tacón ancho y una tira al tobillo. Las joyas, por su parte, fueron unos pendientes con incrustaciones de diamantes de forma botánica y los acompañó con un gran anillo plateado.

Aprovechando un evento tan importante, Cruz arriesgó y acertó con un miniflequillo, gran tendencia para el 2022, que dulcifica sus facciones. Para darle protagonismo, recogió su melena en un moño deshecho y dejó varios mechones delanteros sueltos para enmarcar su rostro y hacer el look más romántico.

A la gala acudieron grandes estrellas como Ricky Martin, Rosalía, Anne Hathaway, Rebecca Hall, Diane Kruger, Zac Posen o Kristen Wiig, entre otros. La gran ausencia de la noche fue Pedro Almodóvar. No obstante, el cineasta estuvo presente en el emotivo discurso de Penélope Cruz y el cómico vídeo que él mismo mandó.

"No estaría aquí esta noche, siendo honrada por el MoMa, si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes que me inspiraron, me enseñaron, me ayudaron a crecer como artista y como persona. Quiero agradecerles a todos esta noche, y en especial a mi Pedro", dijo la actriz.

Por su parte, Pedro Almodóvar recordó una anécdota que ambos vivieron durante la promoción de Todo sobre mi madre: "Me dijiste que cuando sea mayor me cuidarás. No soy tan mayor todavía, pero espero que cumplas tu palabra. Cuando sea un anciano, espero que vengas y te conviertas, en este caso, en mi madre. Sé un reflejo de todas las madres que has sido para mí a lo largo de estas siete películas", palabras que despertaron las risas de los presentes.