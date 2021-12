¿Fin del volcán de La Palma? El Valle de Aridane amanece sin una sola señal observable de erupción

El Valle de Aridane, en La Palma, ha amanecido este miércoles sin un solo signo observable de la erupción que comenzó hace 88 días en Cabeza de Vaca, en Cumbre Vieja, señala el vulcanólogo Rubén López, uno de los miembros del Instituto Geográfico Nacional que siguen la emergencia en la isla.

"Buenos días desde un Valle de Aridane profundamente tranquilo, sin ningún observable eruptivo: ni lavas, ni piroclastos ni terremotos reseñables, lo cual es una excelente noticia", ha escrito López en su cuenta de Twitter a las 6.46 horas (hora canaria).

Buenos días desde un Valle de Aridane profundamente tranquilo, sin ningún observable eruptivo: ni lavas, ni piroclastos ni terremotos reseñables lo cual es una excelente noticia. pic.twitter.com/LqAhcpJuSt — 🏳️‍🌈Rubén López 🇪🇸 (@rubenlodi) December 15, 2021

La señal de tremor, característica de la vibración que produce el magma en el subsuelo al desplazarse hacia la superficie, se detuvo sobre las 21.00 horas del lunes. Anoche, cumplidas 24 horas, seguía desaparecida, según el Instituto Volcanológico de Canarias

La emergencia volcánica en La Palma "está claramente atenuada", puesto que el cráter no emite lava, no hay señal de tremor desde la noche del lunes, no hay inflación del terreno y la sismicidad es baja, datos que mantienen a los científicos en situación de prudente espera.

"No podemos decir que nos encontremos ante lo que usted quiere y yo más que usted: que esto se acabe", contestó Miguel Ángel Morcuende, portavoz del comité técnico del Plan de emergencia volcánica de Canarias (Pevolca) ante la petición de los medios para que interpretara los indicadores favorables de las últimas horas.

También hace dos días la situación parecía calmada y, sin embargo, el lunes, entre las 17.45 y las 19.00 horas hubo "una importante fase explosiva" con eyección de ceniza y caída de bombas lávicas, antes de desaparecer la actividad, que ha quedado en "una débil actividad fumaroliana", detalló Morcuende.

El Comité Científico informó este martes al Comité Director del Pevolca que la disminución de los observables, tanto directos en superficie, como los procedentes de las redes de vigilancia, en el volcán de La Palma "parecen indicar signos de agotamiento del proceso eruptivo, aunque no se puede descartar un nuevo repunte de actividad estromboliana y de emisión de coladas".

Así lo indicó el propio Comité Científico en un comunicado hecho público tras la rueda de prensa diaria de la Dirección Técnica del Pevolca, en la que no pudo comparecer ningún portavoz de dicho Comité tras encontrarse reunidos, coincidiendo con que la actividad eruptiva del volcán de La Palma había disminuido este martes hasta "prácticamente desaparecer".