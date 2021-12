España se está quedando rezagada en las cifras de crecimiento económico. ¿A qué cree que se debe?

La crisis nos ha impactado muy fuerte por la estructura de nuestra economía. Pero los problemas son de solvencia en las empresas, y el Gobierno no las está dejando ajustarse al haber encarecido tanto la reestructuración a las que tienen un ERTE. Además, han confiado en que los fondos europeos iban a suponer un chute de crecimiento, y estamos viendo su incapacidad en la gestión, su falta de transparencia y mucha ideología por encima de la eficiencia.

¿Qué puede hacer el Gobierno para que la escalada de la inflación se detenga?

El Gobierno no puede tocar el precio del gas, pero sí que podría reducir en el recibo de la luz una parte importante de su coste: la que viene de los impuestos. Pueden decir que hay problemas exógenos, pero podrían ayudar un poco más al sector empresarial. La inflación que ya se ha producido ha venido para quedarse, lo que no tendremos serán subidas mensuales del IPC al 6% en el momento en el que empiece a bajar el precio del gas.

¿Deben subir los salarios con el IPC?

Los salarios son coste empresarial, y las empresas tienen que ser competitivas porque si no no son viables. El Gobierno lleva un tiempo diciendo que el coste salarial en España es bajo, pero las empresas españolas no pueden más.

¿Es necesario cambiar el mercado eléctrico para que el precio de la luz no esté vinculado al del gas?

Europa no quiere esa reforma, porque su modelo es un enorme apoyo para que crezcan las renovables. Lo que hay que hacer es que el recibo de la luz no tenga tantos añadidos ajenos a lo que cada uno consume, y no poner trabas a otras formas de generación.

¿La nuclear, por ejemplo?

Por supuesto. Y tampoco hay que poner problemas a la hidroeléctrica ni cambiar la regulación como se ha hecho.

Elvira Rodríguez Herrer en la redacción de 20 minutos. Jorge Paris

España es el primer país en comenzar a recibir fondos europeos, pero ustedes se muestran muy críticos con la gestión del Gobierno. ¿Por qué?

Algo que tiene que tener un impacto estructural se tiene que trabajar con el principal partido de la oposición. Además, el procedimiento que han seguido para elegir los proyectos ha sido muy centralizado: a las comunidades se les hadado el reparto, el dinero y las cosas hechas. Por eso vamos a solicitar un mecanismo de rendición de cuentas, para que la ministra de Hacienda informe todos los meses.

Una de las medidas pactadas con la UE es la reforma laboral. ¿Hay que modificar esa norma?

Bruselas ha hablado de mejorar la empleabilidad y la dualidad del mercado laboral. Hay que arreglar esos problemas, pero sin hacerse trampas, porque hay algún empleo que, si tiene una causa que lo justifique, tiene que seguir siendo temporal. Empleo temporal no es necesariamente empleo basura, lo que hay que evitar es empleos temporales no justificados.

¿Cree que el Gobierno debe aprobar nuevas restricciones por el aumento de la incidencia de la Covid?

No sabemos qué va a pasar con la sexta ola y el Gobierno debería ser más claro y transparente. Las restricciones a la actividad pueden tener efectos económicos graves y el Gobierno tendría que tomar medidas de apoyo. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que debería haber una ley de pandemias que permita tomar medidas de carácter general.

¿Cree que la reforma de las pensiones recién aprobada garantizará la sostenibilidad del sistema?

El sistema de pensiones hay que verlo como un todo, las reformas a pedazos no valen. Por eso, nosotros votamos a favor de la revalorización de las pensiones con el IPC en el Pacto de Toledo, pero votamos en contra de la reforma de la ley del Gobierno: porque se necesita un factor que demuestre que los cálculos cuadran en el tiempo.

¿Debe elevarse el periodo de cómputo de la pensión a 35 años?

Hay que poner encima de la mesa la reforma completa, no como ha hecho el Gobierno, que le falta la mitad.