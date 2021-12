Armie Hammer protagonizó este mes de marzo uno de los escándalos más sorprendentes y preocupantes de los últimos años en Hollywood. A raíz de la acusación de una joven de violación, más testimonios salieron a la luz señalándole de abuso y canibalismo.

El actor, conocido por su papel en Call me by your name, al principio negó las revelaciones de la primera mujer, llamada Effie, que aseguraba que habían estado en cuatro años de relación mientras él estaba casado y que la había agredido sexualmente durante cuatro horas una noche en Los Ángeles.

Padre de dos hijos, y ahora separado de su pareja Elizabeth Chambers, Hammer rápidamente fue tachado en la industria cinematográfica. Se quedó sin agente ni publicista y canceló su participación en sus próximos proyectos.

En junio se supo que había ingresado en un centro de rehabilitación de Florida centrado en drogas, alcohol y sexo. Ha estado en el programa nueve meses y ahora su abogado ha confirmado al medio E! News que ha vuelto a casa.

"Está genial", ha declarado al medio estadounidense sin aportar más información. Ahora los ojos están puestos en el actor y en sus siguientes pasos. En 2020 se anunció el estreno de su última película rodada Muerte en el Nilo, una adaptación de Agatha Christie, pero desde las terribles noticias la fecha de estreno ha sido aplazada indefinidamente.