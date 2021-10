Armie Hammer fue uno de los rostros más señalados de Hollywood durante el final de 2020 y comienzo de 2021, pues sobre él se oyeron acusaciones de agresiones sexuales, violencia e, incluso, de canibalismo, motivo por el que, al parecer, el pasado mes de mayo ingresó en un centro de rehabilitación en Florida.

Aunque el intérprete no quiso pronunciarse, sobre él pesaron supuestos testimonios muy graves de exnovias que aseguraban que hablaba de "chupar cortes", "tener piel entre sus dientes" o "romper costillas y comérselas". Además, recientemente, una mujer identificada como Effie lo acusó de violación por un acto que tuvo lugar, supuestamente, en abril de 2017, durante una relación que duró hasta 2020.

Desde que salieron a la luz estas acusaciones, al intérprete se le han caído diferentes contratos y ha sido sustituido por otros actores en proyectos en los que iba a participar. Pero, además de lo que se ha comentado de él, que ha sorprendido a sus fans, muchos son los que se acuerdan de la película por la que más le reconocen: Call me by your name.

Armie Hammer era uno de los protagonistas del filme LGTBI de 2017 junto a Timothée Chalamet, y ahora su compañero de escena se ha pronunciado muy brevemente sobre el asunto y ha intentado mantenerse ajeno a la polémica.

El intérprete de 25 años ha concedido una entrevista a la revista Time, donde le han preguntado por estas acusaciones hacia Armie Hammer. "Entiendo totalmente por qué me preguntas eso", le respondió el joven. "Pero es una pregunta que merece una conversación más amplia y no quiero darte una respuesta parcial".

De este modo, el protagonista de Dune quiso alejarse de la polémica esquivando la pregunta para no pronunciarse, aunque su respuesta podría indicar que esa "conversación más amplia" pueda darse en el futuro.