La exnovia de Armie Hammer confirma sus fantasías caníbales: "Dijo que quería romperme una costilla y comérsela"

El nombre de Armie Hammer lleva días sonando por un extraño motivo, y es que son varias las usuarias de las redes que han difundido mensajes sexuales supuestamente mandados por él en los que dice que "es caníbal", que les gustaría "beberles la sangre", que le pone caliente pensar en "romperles las costillas" o que, en una ocasión, se "comió el corazón de un animal cuando aún estaba caliente".

El actor de Call Me by Your Name se pronunció al respecto y dijo que no iba a "responder a estas afirmaciones estúpidas", pero que iba a abandonar el rodaje de su nueva película con Jennifer Lopez, Shotgun Wedding, sobre todo porque no quiere dejar a sus hijos tras todas estas acusaciones.

Sin embargo, Courtney Vucekovich, exnovia del intérprete, no considera que estas revelaciones sean estúpidas, sino que ha confirmado que a ella le dijo cosas similares. De hecho, cuando varias usuarias contaron todo, una de ellas mostró un mensaje de la expareja de Hammer en el que le daba la razón.

La empresaria de 30 años confesó en exclusiva a Page Six que, obviamente, no podía confirmar la veracidad de los mensajes que se estaban publicando, pero que ella había vivido lo mismo: "Me dijo que quería romperme una costilla, hacerla en la barbacoa y comérsela".

"Joder, eso era raro, pero nunca pensé en ello", declaró. "Decía que quería darme un mordisco. Si hubiera tenido un corte en la mano, le hubiera gustado chuparlo o lamerlo. Eso es lo más raro que viví".

Armie Hammer tiene dos hijos con Elizabeth Chambers, de la cual se separó en 2020 tras 10 años de matrimonio. En junio de ese mismo año conoció a Courtney Vucekovich, con quien estuvo saliendo hasta agosto.

"Le gusta la idea de tener piel entre sus dientes", añadió y describió su relación como extraña, asquerosa y emocionalmente abusiva. "Entra en tu vida de una manera exagerada. Es una persona cautivadora, tiene una gran presencia y es consciente de ello, por eso la usa de una manera que la mayoría de las mujeres pensarían: 'Dios mío, esto es increíble'. Pero especialmente las más jóvenes, esa parte da más miedo. Es bueno en la manipulación activa y en hacerte ver como si nunca se hubiera sentido con nadie como contigo".

La joven contó que rápidamente se encontró sometida física y emocionalmente al intérprete: "Él te prepara rápidamente para la relación. Te cautiva y, mientras es encantador, te prepara para estas cosas oscuras y duras, y te consume mental, física, emocional y económicamente".

"Te chupa toda la bondad que te queda", explicó Vucekovich. "Eso es lo que me hizo a mí. Di y di hasta que me dolió". La empresaria aseguró que llegó un momento que el comportamiento de Armie Hammer se volvió obsesivo, pues llegaron a pasar tres semanas juntos 24 horas al día y, cuando no estaban juntos, él le escribía mensajes 100 veces al día.

Además, la joven afirmó que bebía y se drogaba "todo el tiempo" hasta el punto de asustarla. "Hizo algunas cosas conmigo con las que no me sentía cómoda", dijo. "Vete a saber por qué razón, me convenció de que esas cosas estaban bien y me puso en algunas situaciones peligrosas en las que yo no estaba bien, en las que él bebía mucho y yo no bebía de esa manera y me asustaba. No me sentía cómoda".

"Terminas haciendo cosas que no te corresponden, incluso actos sexuales", aseguró, aunque no quiso revelar más detalles para no eclipsar la importancia del daño emocional que Hammer le causó.

La exnovia del actor añadió que incluso llegó a verse pagando todo. "Te hace sentir mal por él, y eso da mucho miedo, te hace quedarte [cerca de él]", explicó. "Te necesita. Es un trabajo a tiempo completo cuando estás con él como yo. Estuve tratando de recuperar el aliento todo el tiempo que estuve con él. Te estás ahogando en este agujero oscuro tratando de mantenerte a flote. Habrá momentos buenos al azar que te convencerán de que te quedes".

Tal y como Courtney Vucekovich confesó, la relación terminó tras una gran pelea que provocó que Armie Hammer se marchara. Y, tras su ruptura, se encontró con ataques de pánico, dificultad para respirar e incluso fue ingresada durante 30 días con síntomas de estrés postraumático. "Como fiel defensora de la salud mental, sabía que esta relación era algo que necesitaba procesar con la ayuda de profesionales", explicó a Page Six.