Armie Hammer es acusado de violación

El actor Armie Hammer ha sido acusado de violación por una mujer identificada como Effie, que recientemente dio una conferencia de prensa en compañía de su abogada Gloria Allred. Según se hacen eco medios como IndieWire, Effie asegura que el asalto sexual tuvo lugar en abril de 2017. Ambos se conocieron un año antes, cuando Effie vivía en Europa, y desarrollaron una relación esporádica que se prolongó hasta 2020. “He llegado a entender que el inmenso dominio mental que tenía sobre mí era muy perjudicial a muchos niveles”, declaraba ante los medios.

“El 24 de abril de 2017 Armie Hammer me violó violentamente durante cerca de cuatro horas en Los Ángeles. Mientras tanto estampó repetidamente mi cabeza contra la pared, provocándome magulladuras en la cara. También cometió otros actos de violencia que no había consentido. Creí que iba a matarme”. Según la mujer, Hammer se marchó seguidamente “sin preocuparse por cómo estaba”.“Mi esperanza al hablar de los abusos que sufrí a manos de Armie Hammer es que este rinda cuentas”, prosigue Effie.

“Me siento inmensamente culpable por no haber hablado antes, porque creo que podría haber salvado a otras de ser víctimas. Al hablar hoy, espero evitar que otras sean víctimas de él en el futuro. Quiero que otras supervivientes de agresiones sexuales de todo el mundo se sientan capacitadas y sepan que se las escucha, se las cree, se las comprende, se las apoya y se las quiere”. La abogada Allred, por su parte, ha declarado que “es importante que se lleve a cabo una investigación sobre estas graves acusaciones. Esperamos saber si el Sr. Hammer, en lugar de sus representantes, estará dispuesto a ayudar a los investigadores en su búsqueda de la verdad".

Estos hechos se producen en un momento donde la imagen pública de Armie Hammer ya había quedado muy dañada, a causa de unos mensajes filtrados de Instagram que daban cuenta de una inquietante conducta sexual, lindante el canibalismo. Aún no se ha probado nada, pero las consecuencias fueron fulminantes: Hammer perdió su agencia de representación e insistió en no hablar sobre estos rumores para optar por quedarse junto a sus hijos y abandonar la producción de Shotgun Wedding, que junto a Jennifer Lopez iba a ser desarrollada en República Dominicana. Días después, también fue apartado de The Offer, la miniserie de Paramount+ sobre el rodaje de El padrino.

El abogado de Hammer, Andrew B. Brettler, ya ha respondido a las acusaciones de Effie, mostrando una captura de sus conversaciones. “Su correspondencia con el señor Hammer socava y refuta sus escandalosas acusaciones. En fecha tan reciente como el 18 de julio de 2020, Effie envió textos gráficos al señor Hammer diciéndole lo que quería que le hiciera (...) Nunca fue la intención del señor Hammer avergonzar o exponer los fetiches o los deseos sexuales pervertidos de Effie, pero ahora ella ha llevado el asunto a otro nivel contratando a un abogado civil para organizar una conferencia de prensa pública. Con la verdad de su lado, el Sr. Hammer agradece la oportunidad de aclarar las cosas”.

Brettler insiste en que estos fetiches sexuales sin aclarar eran totalmente consentidos, “acordados de antemano y mutuamente participativos”. La abogada de Effie, por su parte, cree que los mensajes mostrados por Brettler no son concluyentes: “Desafío a Armie Hammer a que presente todas, y no algunas, de sus comunicaciones con Effie al Departamento de Policía de Los Ángeles y responda a todas sus preguntas directamente y no a través de sus abogados."

La policía de Los Ángeles, según recoge Variety, ya ha confirmado que está investigando a Armie Hammer. "Es el sospechoso principal en una investigación de supuesta agresión sexual que iniciamos el 3 de febrero", afirma un portavoz.