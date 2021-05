‘The Offer’: Miles Teller sustituye a Armie Hammer en la serie sobre el rodaje de ‘El padrino’

Al principio sonaba demasiado estrafalario como para ser verdad. Y sin embargo, las tempranas filtraciones que apuntaban a que Armie Hammer tenía fetiches sexuales bastante turbios (relacionados con el canibalismo) ya provocaron en un primer momento que el actor de Call Me By Your Name decidiera hacer una pausa en su carrera. Con el pretexto de querer pasar con sus hijos estos difíciles momentos de exposición pública, Hammer abandonó el rodaje de Shotgun Wedding mientras en las semanas siguientes varias mujeres le acusaban de abuso sexual y la policía de Los Ángeles iniciaba una investigación contra él.

Como resultado Hammer se ha apartado de otros proyectos como The Billion Dollar Spy y el que ahora nos interesa, la miniserie de Paramount+ The Offer. En esta recreación de cómo fue el rodaje de El padrino Hammer iba a encarnar al productor Al Ruddy, y una vez que estos escándalos forzaron su salida el papel había quedado vacante. Ahora medios como Deadline recogen que la serie ya ha encontrado sustituto y que este es Miles Teller, actor visto en Whiplash o Cuatro Fantásticos que pronto le dará la réplica a Tom Cruise en Top Gun: Maverick. Como habría hecho Hammer, Teller también ejercerá de productor en The Offer.

La serie consta de 10 episodios y está escrita por Nikki Toscano y Michael Tolkin, con Dexter Fletcher dirigiendo varios de los episodios. The Offer narrará la turbulenta producción del clásico de Hollywood según el punto de vista de Ruddy, veterano productor en cuyo currículum encontramos otros títulos como Los locos de Cannonball o Million Dollar Baby y que aún está en activo: pronto estrenará lo nuevo de Clint Eastwood Cry Macho y también produce la misma serie. El rodaje de El padrino estuvo marcado por el enfrentamiento de un joven Francis Ford Coppola con los productores, algo que por cierto derivó en que Ruddy no se involucrara en las siguientes entregas de la trilogía.

Lo más curioso es que The Offer no es el único proyecto en actual desarrollo que abordará la gestación de El padrino, ya que al mismo tiempo se encuentra en preparación la película Francis and the Godfather. Esta viene dirigida por Barry Levinson y tiene como protagonistas a Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal en los papeles de Coppola y el legendario productor Robert Evans. Aún no se ha desvelado quiénes interpretarían a estos personajes en la serie de Paramount+, que tampoco tiene aún fecha de estreno.

