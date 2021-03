Armie Hammer pierde su papel en 'The Billion Dollar Spy' tras ser acusado de abusos sexuales

Lo que empezó casi como una broma va camino de acabar para siempre con la carrera de Armie Hammer. Según revela Variety, el actor de Call Me By Your Name acaba de perder su papel protagonista en The Billion Dollar Spy, el thriller sobre la Guerra Fría que iba a protagonizar junto a Mads Mikkelsen.

De hecho, The Billion Dollar Spy era la única película que permanecía en la agenda de Hammer, al cual puede dársele ya por desempleado y sin planes para ningún gran estudio. El actor ha sido ya despedido de otros proyectos como Shotgun Wedding, una comedia romántica en la que habría aparecido junto a Jennifer Lopez.

Asimismo, el escándalo le ha costado a Armie Hammer sus vínculos con la poderosa agencia de management WME, la cual le borró en febrero de su lista de representados.

La caída libre de Hammer comenzó en enero, cuando una cuenta de Instagram llamada 'House of Effie' publicó varias presuntas capturas de mensajes privados en los que el actor expresaba fetiches sexuales poco convencionales. A mediados de marzo, la responsable de dicha cuenta acusó formalmente a Hammer de violación.

Asimismo, otras mujeres han acusado al actor de abusos sexuales, lo cual ha motivado una investigación por parte de la policía de Los Ángeles que aún sigue en marcha. Hammer y sus abogados aseguran que los encuentros entre el actor y las presuntas víctimas fueron consensuales.