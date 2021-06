El actor Armie Hammer ingresa en rehabilitación por sus problemas de "drogas, alcohol y sexo"

El año 2020 no ha sido muy positivo para el actor Armie Hammer. El intérprete de Call me by your name recibió acusaciones muy graves de violencia sexual e, incluso, de canibalismo. El pasado 31 de mayo ingresó en un centro de rehabilitación en Florida (Estados Unidos), según informa la revista Vanity Fair.

El pasado verano Hammer se separó de su mujer, Elizabeth Chambers, pero en este proceso de desintoxicación cuenta con el apoyo de ella y de su familia, que le acompañó al aeropuerto cuando regresó a Estados Unidos desde las Islas Caimán, donde pasó gran parte de 2020.

Un amigo de la familia ha declarado a Vanity Fair que el actor está "comprometido con la salud y la custodia de sus hijos" y ha añadido que "esta es una clara señal de que está retomando el control de su vida y sabe que esto es un paso hacia su bienestar general".

Otra fuente dijo al mismo medio: "Todo el mundo mira a Armie pensando que ha tenido una vida privilegiada, y eso debe significar que no hubo problemas en su juventud y que todo estaba muy bien. Pero esa no es necesariamente la forma en que van las cosas. El hecho de que venga de una educación donde los recursos financieros son abundantes no significa que la vida no esté libre de problemas".

Aunque no hay confirmación oficial, se dice que Hammer habría tomado esta decisión de internarse a raíz de las acusaciones vertidas sobre él, que le tachan de ser controlador, abusivo y de tener fantasías caníbales. A esto se suma que en marzo de 2021 una mujer le acusó de haberla violado "violentamente" en 2017.

La mujer, llamada Effie, declaró junto a su abogada en una rueda de prensa: "El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante más de cuatro horas en Los Ángeles. Durante ese tiempo me golpeó repetidamente mi cabeza contra una pared y me lastimó la cara. También cometió otros actos de violencia contra mí a los que no di mi consentimiento".

Añadió que pensó que el intérprete la iba a matar y que ella trató de irse, pero él no la dejó. La joven de 24 años afirma que conoció a Hammer a través de Facebook cuando tenía 20 años. Armie niega esto y su abogado aportó unas capturas de pantalla, no verificadas, en las que supuestamente él le decía a Effie: "No voy a poder involucrarme contigo de esa manera específica en este momento. Nunca termina bien. Podemos hablar y ser amigos, pero no puedo hacer eso". El encuentro entre Hammer y Effie fue "completamente consensuado, discutido y acordado de antemano, y mutuamente participativo", declaró su abogado.