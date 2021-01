Armie Hammer se pronuncia sobre las acusaciones de canibalismo y abandona su próxima película

El fin de semana pasado, el actor Armie Hammer se vio envuelto en una polémica en redes sociales al salir a la luz varios mensajes inquietantes que supuestamente habría enviado a varias mujeres por Instagram y por las que se le ha acusado de acoso y canibalismo.

Los mensajes en cuestión (en los que se podían leer afirmaciones como "Soy 100% caníbal. Quiero comerte") no han sido verificados, pero el actor ha decidido abandonar la producción del que iba a ser su próximo proyecto, la comedia romántica y de acción Shotgun Wedding, con Jennifer Lopez. Tal y como ha confirmado un portavoz de de la producción a EW,"dado el inminente arranque de Shotgun Wedding, Armie ha pedido alejarse de la película y lo apoyamos en su decisión".

Hammer también ha lanzado un comunicaco explicando su decisión: "No voy a responder a estas afirmaciones estúpidas, pero después de los ataques online viciosos y falsos contra mí, no puedo dejar a mis hijos durante cuatro meses con la conciencia tranquila para rodar una película en República Dominicana. Lionsgate me apoya en esto y se lo agradezco":

El filme, dirigido por Jason Moore(Pitch Perfect), sigue a una pareja que no solo deberá lidiar con las reticencias de las respectivas familias políticas a su boda, sino que todo el cotarro se animará con algo de acción cuando los asistentes a la celebración sean tomados como rehenes. Tal y como afirma EW, el equipo ya busca a otro actor para el papel protagonista de Hammer (que en un inicio iba a interpretar Ryan Reynolds) y espera dar comienzo a la producción en las próximas semanas en República Dominicana.