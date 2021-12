El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, negó este lunes conocer al excomisario José Manuel Villarejo ni haber tenido encuentro alguno con él. Así lo aseguró en la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, la presunta trama parapolicial articulada desde el Ministerio del Interior en la que gobernaba para espiar y sustraer información sobre la corrupción del PP al extesorero del partido, Luis Bárcenas. Además, dijo confiar en la inocencia del exministro Jorge Fernández Díaz, el "ideólogo" de la trama para el juez instructor y sobre el que pesa una imputación en la causa. También en la de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP entre 2008 y 2018.

“No conozco al señor Villarejo ni me consta haberlo visto en sitio alguno”, apuntó Rajoy a preguntas del portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, con quien mantuvo un tenso careo. Aunque no hay pruebas contra él, su nombre ha sonado en varias ocasiones en la comisión. Villarejo, al que Rajoy dice no conocer, aludió al expresidente en las dos ocasiones en las que compareció. El 27 de mayo afirmó que le daba cuenta de sus trabajos con un contacto por móvil a través de mensajes. "No me consta que me haya mandado mensaje alguno", contestó el expresidente.

En la segunda ocasión en la que compareció, el 20 de octubre, Villarejo señaló que llegó a acudir a Génova, sede del PP, para cerciorarse de que era él quien daba "las órdenes" y "estaba detrás" de la Kitchen. “Yo no tenía la garantía de que quien me daba las órdenes era él y quería saber si estaba detrás”, añadió.

Explicó que en marzo de ese año mantuvo una reunión con Cospedal y otros interlocutores con el objetivo de tener garantías de que era Rajoy quien le estaba "dando las órdenes" y que no era "una invención" de los enlaces porque sentía que el expresidente le preguntaba por SMS cuestiones que ya les había reportado. Villarejo también insistió en el papel del expresidente en la trama el pasado julio, cuando sostuvo que Rajoy habría tenido "un interés personal" en la Kitchen "porque era un problema de Estado".

Todo ello también ha sido negado por Rajoy, que ha acusado al excomisario de mentir para defenderse de sus "problemas judiciales", una acusación que ha ampliado a Bárcenas. "No le doy credibilidad a ninguno de los dos", añadió el expresidente.