El exministro Fernández Díaz dice que ni conocía a Villarejo ni ordenó espiar a Bárcenas: "Yo tenía una agenda intensa"

Ni tuvo conocimiento del supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, ni conoció al excomisario José Manuel Villarejo. El ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negó este jueves su implicación en la operación Kitchen, por la que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, y también rechazó las acusaciones de su ex número dos, Francisco Martínez, quien le señaló como responsable y con quien dijo estar "decepcionado". Además, cifró en dos las ocasiones las veces que "saludó" al excomisario Villarejo, con quien aseguró no haber despachado en los cinco años que ocupó el Ministerio.

Todo ello lo declaró Fernández Díaz en su comparecencia en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados sobre la Kitchen. Esta fue la segunda vez en la que el exministro comparecía en una comisión de investigación de la Cámara baja. La otra ocasión tuvo lugar en 2017, en el marco de la comisión que intentó dilucidar si el PP utilizó el Ministerio del Interior bajo el mandato de Fernández Díaz con fines políticos y concluyó que sí lo hizo. Ahora, otra comisión, la que se desarrolla actualmente, busca averiguar si Interior creó una trama parapolicial que tenía como fin espiar y sustraer información sensible a Bárcenas sobre casos de corrupción de los populares y su contabilidad b.

Con todo, Fernández Díaz se desvinculó por completo de Kitchen, como ya hiciera en sede judicial. El magistrado Manuel García Castellón cree que la operación se ideó siguiendo sus "órdenes" y bajo "el control" de su número 2, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, quien contó "con la ayuda" del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, todos ellos procesados, al igual que ex altos cargos policiales como José Luis Olivera o Marcelino Martín Blas; el excomisario Villarejo, y el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos, que actuaba de confidente.

El exministro negó en el Congreso la tesis del juez –la investigación parlamentaria y la instrucción judicial se están desarrollando en paralelo– al asegurar que nunca hubiera ordenado dicha operación "ni al señor Martínez ni a nadie", puesto que tampoco "la hubiera tolerado". "Algunos han llegado a decir que no me enteraba... De Interior dependen casi 200.000 personas y yo tenía una agenda muy intensa", remachó, para después asegurar que tampoco habló nunca con el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sobre casos de corrupción del partido, como Lezo o Púnica.

En este sentido, llegó a contar una anécdota para justificar que, aunque él fuera el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no tenía conocimiento de todas las investigaciones que llevaban a cabo los agentes. "Era 20 de diciembre de 2012 cuando la Policía fue a Génova [sede del PP] a hacer un registro. Empezaron a saltar teletipos. Esas cosas no se olvidan, se te pone cara de tonto, pero no llamé la atención a la Policía [por no informarle], porque son las reglas de un estado democrático".

Saludó "dos veces" a Villarejo

A lo largo de su intervención, Fernández Díaz también sostuvo que no conoció al excomisario Villarejo. Cabe recordar que la pieza que juzga el grueso de la operación Kitchen está enmarcada dentro del caso Tándem, en el que Villarejo se enfrenta a una petición que supera los 100 años de cárcel. Siempre según su relato, el exministro solo le saludó "dos veces" y que nunca, en los cinco años en los que estuvo al frente de Interior, despachó con él. "En cinco años crucé dos palabras con él, gracias a dios", sostuvo. Además, Fernández Díaz contó también que incluso llegó a pedir un informe sobre las actividades de Villarejo. Lo hizo en 2014. No obstante, señaló que "no había caso" y que tampoco "había colisión con las normas".

Resta importancia a los mensajes a Martínez

Sobre su ex número dos y el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante su mandato, Francisco Martínez, dijo sentirse "decepcionado" con él después de que le señalara como responsable de la Kitchen. Para probarlo, Martínez presentó en la Audiencia Nacional unos mensajes cruzados que probarían que Fernández Díaz conocía la operación y que fueron presentados ante notario. Sin embargo, el exministro apuntó que, en la declaración ante el juez, los notarios aseguraron que no comprobaron los mensajes y que, en caso de habérselo pedido Martínez, "no hubieran podido". "Es que ahora se invierte la carga de la prueba. Yo no tengo que demostrar que no los he enviado, sino que es él quien tiene que demostrarlo", añadió.