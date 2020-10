El exministro Fernández Díaz dice que se enteró de Kitchen por la prensa y Anticorrupción pide incautar su móvil

El ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz ha negado esta mañana toda relación con Kitchen, la operación parapolicial pagada con fondos reservados que fue creada en 2013 para espiar y sustraer información sensible sobre el PP a su extesorero, LuisBárcenas. Este viernes, el popular ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que investiga el caso toda responsabilidad.

En una declaración que se ha alargado durante varias horas, Fernández Díaz ha insistido en que conoció la operación por la prensa, una versión que ya dio ante los medios de comunicación el verano pasado y que provocó un gran enfado en el que fuera su número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que entonces llevó unos mensajes ante notario que mostrarían su culpabilidad. Anticorrupción ya ha pedido la incautación del móvil del exministro para comprobar la veracidad de los sms.

Si bien Martínez le señaló ayer como el principal responsable de la trama, Fernández Díaz ha contradicho su versión ante la Audiencia Nacional. Su antiguo subordinado aseguró que fue Fernández Díaz quien le habló de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas y de su mujer, como posible confidente. A él, presuntamente, le prometieron un puesto en la Policía Nacional y le otorgaron un sueldo mensual que salía de la partida de fondos reservados del Estado.

No obstante, ha negado que le pidiese a FranciscoMartínez que corroborase si podía "colaborar" en la operación, algo que finalmente, según éste, hizo Eugenio Pino, número dos del cuerpo.

También ha negado Fernández Díaz haber recibido instrucciones de Mariano Rajoy, por quien ayer el juez no preguntó, ni de María Dolores de Cospedal, a quien la Fiscalía Anticorrupción pidió imputar junto con él. Tal ha sido el desconocimiento mostrado por el antiguo responsable de la cartera de Interior que, según señala El País, el juez le ha llegado a espetar en un momento dado y con ironía: "Usted no se enteraba de nada". También García-Castellón ha llegado a definir como "deprimente" la desinformación de Fernández Díaz, que ha incidido en que, de haberse producido la operación (algo que confirmó Francisco Martínez ayer), hubiera sido una deslealtad que el ministro, como máximo responsable de la cartera, no la conociese.