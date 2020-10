El ex número 2 de Interior dice que el exministro Fernández Díaz estaba al tanto de la 'Operación Kitchen'

El ex ministro de Interior en la etapa de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, conocía la Operación Kitchen, en la que supuestamente un equipo parapolicial espió al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con dinero reservado para sustraerle información sensible del PP que guardaba. Así lo ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón su ex número 2 y antiguo secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

En la vista, Martínez ha explicado que comenzó a protocolizar los mensajes recibidos por el exministro ante notario cuando éste declara que desconocía la operación. En este sentido, el ex número 2 ha asegurado a García-Castellón que eso era "falso", aunque eso no signifique de facto que las actuaciones que llevaron a cabo fueran ilegales.

En su tercera declaración desde que fuera imputado en enero, Martínez también ha contado que el propio ministro fue quien le habló de Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas y, a la vez, confidente de la trama al que le pagaban un sueldo mensual y al que le prometieron una plaza en la policía.

Una vez le comunicó ese nombre, el ex secretario de Estado fue al director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino, para que indagara sobre él.

Esa decepción con Fernández Díaz ya la avanzó Martínez a principios del pasado mes de noviembre, cuando aseguró a El País que iba a contar al juez todo lo que sabía. En ese sentido, declaró que fue un "error" ser leal al Gobierno". "Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables como Jorge o Rajoy o Cospedal", insistió el también exdiputado.