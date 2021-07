Francisco Martínez, ex número dos del Ministerio de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, ha restado credibilidad a las agendas incautadas al excomisario José Manuel Villarejo y también ha negado haberse reunido con el expresidente del Ejecutivo en la sede del PP en la calle Génova en 2013, año en el que el juez data el comienzo de la operación para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el fin de sustraerle información que podría comprometer a la formación.

Así se lo ha detallado este lunes al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la operación Kitchen, como se denominó a dicho espionaje. Esa operación, ha insistido Martínez, fue legal, pese a que no se informó a la Justicia y que se financió, presuntamente, de fondos reservados del Estado para ejecutarla.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el exsecretario de Estado de Seguridad ha asegurado ante el juez que, cuando se puso Kitchen en marcha, él no hablaba con Rajoy ni nadie del PP. No fue hasta 2015, al afiliarse al partido para ir en las listas electorales, cuando conoció a la ex secretaria general María Dolores de Cospedal, que declaró como imputada en esta causa a finales de junio, según su testimonio. Por ello ha rechazado que acudiese a ninguna reunión en la sede del PP con Rajoy. Para comprobarlo, ha instado al juez a revisar el registro de entrada del partido.

En esta nueva declaración, en la que solo ha querido contestar al juez y a su defensa, ha cuestionado la veracidad de las anotaciones de las agendas incautadas a Villarejo el pasado octubre y que han motivado que el magistrado García Castellón le haya vuelto a llamar a declarar como imputado.

El juez ha comparado las anotaciones de Villarejo, bajo las que el magistrado dijo apreciar una relación "fluida" entre ambos, con una nota de octubre de 2019 que le fue intervenida a Martínez en su teléfono titulada "mensajes para trasladar", y en la que afirma que recibió instrucciones "muy concretas", la primera de ellas el 13 de julio de 2013, y que tuvo "presión diaria para obtener y transmitir información".

También apuntó que escuchó a su superior, el ministro Jorge Fernández Díaz -imputado-, decir que el asunto de Bárcenas era "el más importante" que tenían entre manos. Según las fuentes consultadas, sobre estos apuntes ha respondido que escribió esas cosas por indicación de su terapeuta, ante lo que el juez le ha preguntado si no le parecía curioso que lo que la anotación se corresponda con algunas de las anotaciones de Villarejo.

En ese punto, Martínez ha rechazado que las anotaciones del excomisario sean creíbles y ha manifestado que si fuesen fieles a la realidad figurarían también referencias a otras cuestiones que no aparecen, como que diese la orden de pagar a Sergio Ríos o para la entrada en el taller de la mujer de Bárcenas.

De la lectura de los mensajes intervenidos, el juez constata en sus autos la importancia que el asunto tuvo para Martínez, "quien asume de forma directa la obtención de información de forma diaria, resultando especialmente sorprendente que el secretario de Estado se involucre hasta ese nivel en un asunto de esta naturaleza".

Martínez fue el primer alto cargo del PP imputado en Kitchen, y si en un principio negó conocer la existencia de la operación para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas, finalmente llegó a decir que también estaba al tanto de ella el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que niega que supiera nada de la operación, lo que derivó en un careo entre ambos.

Según lo declarado por Martínez, Fernández Díaz también conocía esa operación, ya que fue él quien le pidió que comprobase si el exchófer de Bárcenas Sergio Ríos era colaborador policial como demostrarían unos mensajes SMS que aportó al juez y que el exministro negó haberle mandado. Eso sí, Martínez aclaró que nunca interpretó que se hiciese nada ilegal y matizó que lo que realmente se pretendía era localizar la fortuna oculta de Bárcenas en el extranjero y a sus testaferro.

Esta es la tercera vez que declara ante el magistrado. Primero lo hizo solo, en una comparecencia judicial en la que implicó a Fernández Díaz, al señalarle como responsable de la operación. Llegó a decir, incluso, que había protocolizado por medio de un notario los mensajes que probarían el papel protagonista de Fernández Díaz. Uno reflejaría presuntamente el encargo hecho el 13 de julio de 2013 para captar a Ríos y otro tendría relación con una petición del ministro, que quería que recabase información sobre cuestiones relacionadas con los delitos que se imputaban al extesorero del PP.

Su segunda cita judicial fue el tenso careo con el que fuera su jefe, en el que le dijo que estaba sentado en el banquillo por él. "Estoy aquí sentado por ti", le dijo. Fernández Díaz, por contra, dijo desconocer la trama que se habría llevado a cabo en su ministerio y acusó a Martínez de haber manipulado los mensajes. Como respuesta, el juez imputó al notario que los revisó.