Paz Padilla ya ha sido confirmada como la encargada de dar las Campanadas en Telecinco este 2021. La presentadora de Sálvame ha insistido en que esta Nochevieja será muy especial para ella. Recordemos que el año pasado fallecía su marido como consecuencia de un tumor cerebral. Pero Paz quiere seguir repartiendo alegría y humor, y qué mejor día que el último día del año.

La presentadora ha empezado a dar detalles sobre la ropa que llevará durante la conexión y ha dejado claro algo: no va a dejar indiferente. “Quiero que la gente diga ¡Ostras, la fea de Paz Padilla ¡Qué guapa va!" ha dicho entre las risas de sus compañeros. "Quiero estar deslumbrante, tengo 52 años y pienso que me lo he currado. Tengo una talla 34 – 36".

El diseñador responsable del vestido es Alejandro de Miguel, que viste a la Reina, y Paz Padilla no se ha cortado en elogios hacia él. "Para mí es uno de los mejores del país. Y nos hemos entendido genial. Confío en él ciegamente y hemos creado algo increíble. Quiero estar deslumbrante. La gente cuando vea el vestido... no va a dejar a nadie indiferente".

Ante los comentarios de sus compañeros de Sálvame, Paz Padilla ha ido más allá. "¡Por supuesto que va a ser sexy! No. ¡Súper sexy! Nunca he hecho un ‘Interviú’ ni nada pero este año voy a ser muy atrevida”.