​Paz Padilla se emociona en 'Sálvame' al ver imágenes de su marido, Antonio Juan Vidal, en el aniversario de su muerte

Este domingo 18 de julio se cumple un año desde la triste muerte de Antonio Juan Vidal, el marido de Paz Padilla. Sin embargo, durante estos 365 días, la gaditana ha demostrado su entereza y su filosofía a la hora de ver la vida después de haber perdido a su alma gemela, a la cual acompañó en su proceso de despedida.

La cómica, que ha continuado llevando su humor como bandera, ha homenajeado a su marido igual que se despidió de él: con música, bailes, fiestas y alegría por lo vivido, más que por la pérdida.

Como parte de este aniversario, la actriz desempolvó su álbum de recuerdos y publicó un vídeo de algunos de sus mejores momentos junto a él acompañados de la música Somewhere Over The Rainbow, una canción significativa para ella por su forma de hablar del más allá.

Este lunes, Paz Padilla se ha emocionado al ver este mismo vídeo en Sálvame y ha asegurado que, para ella, "no hay una fecha" ni un aniversario. "Cada día lo echo de menos. Cada día pienso en él, cada día me levanto y le doy las gracias. Yo eso lo voy a sentir así siempre", ha explicado.

La humorista ha continuado hablando de la fiesta que hicieron, la cual interrumpió la Policía en dos ocasiones: "Fuimos todos disfrazados de alguien muerto, yo iba de Amy Winehouse, mi hija de Cleopatra".

"Yo fui feliz porque estaba con mi Antonio. El amor está por encima de la angustia y el dolor", ha continuado. "Quiero recordarlo como fue: un tío grande, honesto, honrado, que me quiso mucho, quiso mucho a su hija. Fue un gran padre, un gran hombre".

"Como puse en la lápida: 'Espérame para volver a encontrarnos'", ha comentado la presentadora. Después, ha hablado de su obra de teatro, basada en su libro El humor de mi vida, que se estrenará el 25 de agosto en Madrid, aunque el estreno oficial será el 1 de septiembre. "Lloro todos los días. Al principio se me hacía duro memorizarla, pero yo hablo desde el interior, entonces lo siento mucho", ha explicado.

Kiko Matamoros y Paz Padilla se abrazan en 'Sálvame' MEDIASET

Por su parte, Kiko Matamoros, que estaba muy callado mientras la presentadora hablaba, ha intervenido para dirigirse a ella: "No comparto muchas cosas, pero sí te felicito por haber llegado a ese entendimiento de la pérdida, me parece algo maravilloso y ejemplarizante. Y sé además que estás ayudando a mucha gente".

En ese momento, la cómica se ha fundido en un tierno abrazo con el tertuliano: "Matamoros te quiero. Siempre abrazas desde lejos, pero hoy te he sentido muy cerca".