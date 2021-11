Paz Padilla presume de cuerpo fuerte en su Instagram: "La edad no es una barrera"

La presentadora Paz Padilla ha mostrado los resultados del tiempo que pasa en el gimnasio en su cuenta de Instagram, con una imagen en la que sale sacando bíceps y mostrando su abdomen.

"Cuando la edad no es una barrera", decía Paz Padilla, reivindicando que las personas de más de 50 años (52 tiene ella) pueden lucir fuertes siempre que trabajen para ello.

Y es que la presentadora pasa mucho tiempo haciendo ejercicio, como puede verse en algunas de sus stories, en las que aparece por ejemplo promocionando su concurso, A simple vista, y lo hace desde el gimnasio, ataviada con una camiseta de la Guardia Civil.

En otro de los vídeos presentaba a María Macías, su entrenadora. "La voy a rifar a ella en el concurso", bromeaba Padilla en ese storie.

Y es que Paz y María son, además de maestra y alumna, amigas, y es posible verlas en sus fotos de redes sociales compartiendo ocio además de gimnasio, por ejemplo, pasando tiempo en la playa.

Padilla confesó muy recientemente que la bajada de peso no se ha debido solo a sus esfuerzos entrenando, sino que tras volver de unas vacaciones ha pasado por una afección.

"He estado en Egipto ¡Qué bonito! Pero me he traído un virus y he perdido peso... Tengo una 34", confesaba la presentadora en directo en Telecinco.