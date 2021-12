Los Ángeles, Los Rosales, Marconi y casi todo Villaverde Alto se quedan sin su cabalgata: "Los afectados son los niños"

Parecía que este año, con el permiso ya de la Covid-19, el distrito de Villaverde iba a recuperar su cabalgata de reyes. Un evento que, durante años, asociaciones vecinales del distrito, ampas y niños preparaban durante meses para que los más pequeños decoraran las carrozas, se disfrazaran y participaran. Pero no va a ser así. El Ayuntamiento ha reducido las dos cabalgatas que recorrían el distrito a una sola, con una larguísimo recorrido de casi 9 kilómetros que no permite comitivas a pie haciendo que muchos niños no puedan formar parte de la corte real y que, aún así, deja fuera los barrios de Los Ángeles, Los Rosales, Marconi y a casi todo Villaverde Alto y solo roza, a una velocidad muy rápida, los demás barrios del distrito.

"Es una cabalgata improvisada para todo un distrito y al final los más afectados van a ser los niños y las niñas del barrio", dice a 20minutos Miguel Rodríguez, presidente de la Asociación Vecinal la Unidad de Villaverde Este. Este es un distrito grande en superficie, con barrios como Los Rosales, Los Ángeles, San Cristóbal, Marconi o Butarque además de los mayoritarios, Villaverde Alto y Bajo.

Por eso, con el Gobierno de Carmena, en el distrito "existían dos cabalgatas: una en Villaverde Alto, organizada por el propio Ayuntamiento, y la Cabalgata Popular de Villaverde Bajo organizada por las entidades vecinales de San Cristóbal, Villaverde Bajo y Butarque", explican varias asociaciones vecinales en un comunicado al que ha tenido acceso de forma anticipada 20minutos.

En el año 2020, el gobierno de José Luís Martínez Almeida eliminó este modelo. Y, para este 2022, tras la Covid, ambas cabalgatas, con un presupuesto de 75.000 euros cada una, salieron a concurso. Pero la licitación de la de Villaverde Alto quedó desierta. "El jueves por la tarde, a toda prisa, el Ayuntamiento nos dice que opta por hacer una única cabalgata para todo el distrito", se queja Javier Cuenca, Presidente de la AV la Incolora de Villaverde Alto y vicepresidente de la Fravm.

Un único recorrido que deja fuera varios barrios

La cabalgata de reyes única empezará el día 5 de enero de 2022, a las 17:00 en Puente Alcocer, la frontera de Villaverde Alto con Villaverde bajo, y eso es todo lo que toca el Alto, una sola calle que deja el 99% del barrio fuera del recorrido. La comitiva de sus majestades los reyes continuará por Villaverde Bajo, San Cristóbal y Butarque, los afortunados que aún tendrán cabalgata, aunque algunos puntos solo los pase de refilón.

Recorrido de la cabalgata del día de Reyes de Villaverde Henar de Pedro

"Intenta pasar por todos los barrios pero en realidad solo los roza", se queja Cuenca y "Los Ángeles y Los Rosales se quedan sin cabalgata". "Tampoco pasa por Marconi, al lado de San Cristóbal, ni por el Espinillo", asegura Rodríguez. "Al final los padres tendrán que desplazarse con los niños pensando que es lo que hay" para que los niños no se queden sin ver a los reyes ni sin los ansiados caramelos que se tiran desde las carrozas, añade Cuenca.

Sin embargo, el mayor problema de esta cabalgata única, es su longitud: 8,6 largos kilómetros, buena parte de ellos en la Avenida de Andalucía, donde no habrá niños y la comitiva pasará lo más rápido posible para no bloquear una importante carretera durante la víspera de reyes. "Pese a lo largo que es, recorrido pasa por pocos barrios, y por los que va a pasar lo va a hacer tan rápido que va a ser imposible disfrutar de las carrozas", alega Rodríguez. Una cabalgata que debe recorrer tantos kilómetros lo hará más rápido, y, a los vecinos, les preocupa que los niños no tengan tiempo de verlo todo, de coger sus caramelos y de disfrutar con sus padres más que unos pocos minutos.

Una cabalgata que deja fuera a los niños

Y, lo más importante para los vecinos, "esto lo haces para que participen los niños", dice Cuenca, y esta cabalgata única lo pone muy difícil. Primero, porque las 32 carrozas que se distribuían en 2020 a partes iguales entre las dos cabalgatas, se quedan ahora "en 11 carrozas a repartir entre todas las ampas, entidades vecinales y colectivos que mueven niños que hemos organizado esto tradicionalmente", dicen el vicepresidente de la Fravm, "y con un máximo de 10 niños por cada carroza".

@JMD_villaverde De verdad, los niños y niñas de Villaverde,no se merecen una Cabalgata en condiciones?Lo del descapotable del año pasado fue de pelicula de terror...Q pena q vivamos en el Sur.... — Maria B (@mariasvi5) November 8, 2021

Eso quiere decir que, menos los 110 afortunados pequeños que podrán ir en la carroza, todos los demás que pensaban hacer su sueño realidad y formar parte de la corte de sus mágicas majestades, se quedarán fuera. "Para solucionar esto, pues siempre hay niños que quedan sin subir, se organizan las comparsas, que van entre carroza y carroza, con niños a pie disfrazados, que preparan un pasacalles durante un mes...pero este año las quieren eliminar también", cuenta muy entristecido Cuenca.

"Hay que pensar que son casi nueve kilómetros de recorrido, la Junta Municipal del Distrito de Villaverde ni si quiera ha planteado estos pasacalles o que las carrozas lleven una comitiva a pie porque ningún niño pequeño va a andar esa distancia", dice Rodríguez, por lo que muchos niños de Villaverde verán la cabalgata sin participar en ella. "La incapacidad de la Junta Municipal sumada a la falta de diálogo y la eliminación premeditada de la participación, repercute directamente en las niñas y niños de nuestros barrios" dicen, en el comunicado, las asociaciones vecinales de Butarque, San Cristóbal y varias ampas.

Menos barrios, menos niños, menos participativa, pero más cara

En este documento, firmado por asociaciones vecinales, Ampas y otras entidades del distrito, se quejan, primero, del hecho de que muchos barrios se queden sin su cabalgata, por lo que muchos niños tendrán que, o bien desplazarse para ver a los reyes y coger caramelos, o bien quedarse sin ver a sus majestades. También del largo recorrido, que no permite ni que los niños hagan sus pasacalles ni, debido a la velocidad de la comitiva, que disfruten desde fuera, con sus padres.

Pero, sobre todo, se quejan del elevado coste de la cabalgata. "Mientras que con un convenio vecinal de 59.500 euros se organizaba en 3 barrios (Villaverde Bajo, San Cristóbal y Butarque) la cabalgata popular, los carnavales, el Titiriverde y actividades juveniles y medioambientales, nos encontramos con una partida inicial de casi 150.000 euros para la celebración de 2 cabalgatas. Un modelo muchísimo más caro", aseguran en el comunicado.

Villaverde tendrá solo una cabalgata que recorrerá una distancia de 8.6 km con nuevo itinerario sin contar con las entidades vecinales ni AMPAS y discriminando los barrios de Villaverde dejando calles principales sin el recorrio #vergonzoso lo que hace la @JMD_villaverde — ASC. Gente de Villaverde (@GenteVillaverde) December 10, 2021

Y también, de la falta de participación. "Antes de la pandemia eran las propias vecinas y vecinos quienes organizaban todo lo relativo a la cabalgata (decorando las carrozas, organizando pasacalles, batucadas, etc.) la Junta Municipal ha decidido apostar por otro modelo en donde no existe la participación", se puede leer en el escrito.

Por eso, reclaman volver al modelo anterior, en el que los vecinos trabajaban codo con codo en la organización y decoración de las carrozas fomentando los lazos entre diferentes barrios, en el que los máximos niños posibles podían ir de la mano de los reyes y participar en la cabalgata y que, además, era mucho más barato para la ciudadanía. "Algo que funcionaba perfectamente gracias a la participación vecinal, se convierte una vez más en un despropósito", concluyen los vecinos del distrito de Villaverde.