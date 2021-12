Por menos de 500 euros y con regalo incluido: así es el 'ofertón' en la aspiradora sin cables V10 de Dyson

Ya no hay quien lo ponga en duda: las aspiradoras sin cable son más que necesarias en nuestro batallón de limpieza. Además de lo cómodo que resulta su uso, gracias a que no tenemos que depender constantemente del enchufe para que funcione, estos dispositivos han demostrado ser el complemento perfecto a nuestro robot aspirador, puesto que nos permiten limpiar allá donde estos no llegan. Además, lo hacen con efectividad gracias a que, la mayoría, disponen de accesorios intercambiables que permiten llevar a cabo una limpieza completa en todo el hogar, de techos a colchones.

Estos motivos han llevado a estos gadgets a convertirse en imprescindibles en nuestro hogar si queremos librarnos del polvo y las bacterias, incluso de las partículas más minúsculas. Marcas como Dyson, y sus modelos sin cables, han contribuido a este triunfo con propuestas de lo más techie y efectivas que han llegado a los hogares para demostrar que una limpieza rápida y efectiva es posible. Somos conscientes de que estos dispositivos requieren de cierta inversión, pero ya te aseguramos que merece la pena. Y más si el producto elegido está de promoción, como es el caso de la aspiradora sin cables V10 Total Clean de Dyson que, además de costar menos de 500 euros, ahora incluye una base de carga valorada en 150 euros de regalo.

Dyson Cyclone V10 Total Clean. Dyson

Basta con colocar esta base en el suelo sin tener que anclar el soporte en la pared para facilitar la carga y el almacenamiento del dispositivo. Además, cuenta con divisiones para que podamos guardar los accesorios de la aspiradora para que, de esta forma, optimicemos el espacio de almacenamiento y tengamos todo ordenado, bajo control y siempre a mano.

Sus prestaciones más llamativas

La aspiradora Dyson Cyclone V10 Total Clean ofrece hasta 60 minutos de potente succión sin efecto memoria, lo que nos asegura que, desde el primer instante hasta el último, disfrutaremos de un gadget potente capaz de acabar con la última mota de polvo de casa. Además, para optimizar el tiempo del usuario, incluye un cubo hasta un 40 % más grande que el de otros modelos que facilita limpiezas más largas, lo cual supone menos pausas. La filtración avanzada garantiza que la aspiradora expulse aire más limpio, y el vaciado del cubo con un solo toque supone un método más higiénico de deshacerse de la suciedad. Con nueve accesorios, incluido un cepillo motorizado para una potente limpieza, ¿qué más se puede pedir?

