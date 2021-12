La estación de esquí de Navacerrada retrasa de nuevo su reapertura debido a las condiciones climatológicas

Las condiciones metereológicas no están ayudando a la estación de esquí de Navacerrada que se ha visto obligada a retrasar de nuevo la apertura por las lluvias y fuertes rachas de viento. La empresa gestora de la estación ha tomado la decisión a menos 24 horas de que se diera luz verde a la temporada invernal, prevista para este viernes.

El portavoz de la estación, José Conesa, ha confirmado a Europa Press que la lluvia caída a lo largo de la mañana de este jueves hace que "lamentablemente" no se pueda abrir la estación este próximo viernes, tal y como estaba previsto, ya que no se ha podido "pisar las pistas" para prepararlas, algo "que sería perjudicial para las mismas". Los responsables de la concesionaria han afirmado que han suspendido la reapertura "hasta nuevo aviso".

En esta línea se ha expresado Conesa, que ha apuntado que no puede anticipar si las pistas podrán reabrir este sábado o domingo, ya que, para ello, sería necesario que dejara de llover y se produjera una bajada de temperaturas. "No lo sabemos, si bajan las temperaturas y deja de llover, podría ser", ha sostenido.

Lamentamos comunicaros que vamos a posponer la apertura de la Estación.

Los partes meteorológicos preveían nieve, pero se ha convertido en lluvia que hace que nos podamos acceder a pisar las pistas, ya que sería perjudicial para las mismas. pic.twitter.com/QIVjMG0ubG — Puerto Navacerrada (@SkiNavacerrada) December 9, 2021

Fue este pasado martes cuando la estación anunció que retomaría la actividad este viernes, abriendo solo las pistas de la parte baja, Escaparate y Telégrafo. Para ello, habían puesto en marcha una oferta especial "#Vueltaalaspistas", en la que la entrada para adultos sería de 20 euros, para niños de 12 euros y el alquiler de material, con el equipo completo de esquí por 14 euros.

A pesar de este nuevo retraso en su apertura, a través de su página web, el Puerto de Navacerrada ha asegurado que abrirá las pistas del Escaparate y el Telégrafo y "que la oferta publicada será la que mantengamos hasta la apertura de la Pista del Bosque".

'Guerra' por Navacerrada

La empresa gestora de la estación tomó la decisión de abrir después de que la Justicia no aceptase las medidas cautelares, ampliadas a provisionalísimas, que presentó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el objetivo de intentar frenar la vuelta de la actividad, aunque el asunto continúa sin resolverse en su totalidad y los magistrados tendrán que volver a pronunciarse.

La 'guerra' entre la empresa y Miteco comenzó en marzo, cuando el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) -dependiente del ministerio y dueño de los terrenos- decidió no renovar la concesión al haberse cumplido los 25 años de vigencia en el uso de las instalaciones. Argumentó falta de nieve a consecuencia del cambio climático y dio de plazo hasta el 30 de octubre para que la que hasta entonces había sido concesionaria desmontase los remontes.

Pero la empresa no lo hizo y sostuvo en todo momento que el cierre no se había comunicado de manera oficial y que, por tanto, abrirían en cuanto la climatología lo permitiese, marcando como fecha aproximada principios de diciembre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, garantizó a Castilla y León que le otorgará todo su "apoyo" para mantener abiertas las pistas de Navacerrada. "Esperemos que impere el sentido común. No tiene cabida, lógica alguna que Navacerrada tras tantos años se cierre por motivos políticos con todo el perjuicio que ello conlleva", lanzaba el pasado martes la líder madrileña.